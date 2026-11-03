Investigan a un ganadero de Calasparra por el robo de medio centenar de ovejas y cabras en tres municipios - GUARDIA CIVIL DE MURCIA

CALASPARRA (MURCIA), 3 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha investigado a un ganadero de Calasparra como presunto autor de varios robos de ganado ovino y caprino cometidos en explotaciones de Cehegín, Caravaca de la Cruz y Mula, de las que habrían sido sustraídos alrededor de 50 animales.

La investigación, desarrollada en el marco del Plan contra las Sustracciones en Explotaciones Agrícolas y Ganaderas, ha permitido esclarecer hasta el momento tres casos de robo en las comarcas del Noroeste y Río Mula, aunque la operación continúa abierta y no se descartan nuevos implicados ni más delitos, según ha informado la Guardia Civil.

Las actuaciones comenzaron hace unos meses, cuando especialistas del Equipo ROCA de la Guardia Civil detectaron un aumento de las sustracciones de ganado en estas zonas. Las pesquisas permitieron identificar a un vecino de Calasparra que regentaba una explotación ganadera y que presuntamente estaría relacionado con los robos.

Durante una inspección en sus instalaciones, agentes del Equipo ROCA y del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) localizaron alrededor de medio centenar de cabezas de ganado ovino y caprino de dudosa procedencia, así como orejas de animales con sus crotales identificativos, decenas de crotales y varios dispositivos electrónicos de identificación ruminal.

Los investigadores también encontraron herramientas y utensilios relacionados con el sacrificio y despiece de animales. Según la investigación, el sospechoso presuntamente sacrificaba ganado en la propia explotación y utilizaba restos de animales muertos para alimentar a otros, como los perros de la finca.

La Guardia Civil sostiene que el investigado seguía un patrón de actuación en el que seleccionaba explotaciones próximas a su granja, pero situadas en otros municipios, y cometía los robos durante la noche. Después trasladaba los animales a sus instalaciones en Calasparra, donde presuntamente retiraba sus elementos de identificación para eliminar cualquier vínculo con las explotaciones de origen.

Posteriormente, el ganado se habría ofrecido a establecimientos de restauración o a ganaderos locales sin la documentación sanitaria correspondiente. En otros casos, los animales eran sacrificados en la propia explotación y su carne vendida a particulares.

Durante la inspección, los agentes detectaron además diversas irregularidades sanitarias y administrativas en la actividad ganadera, entre ellas deficiencias en el libro de registro de la explotación y la ausencia de licencia municipal de actividad. Estas infracciones han sido comunicadas a las autoridades competentes.

Al ganadero se le han instruido diligencias como presunto autor de un delito continuado de robo con fuerza.