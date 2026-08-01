Investigan en Lorca al propietario de un galgo y a un veterinario por certificar su muerte cuando estaba desaparecido

El can había sido dado de baja por muerte natural en el Registro de Animales de Compañía de la Región de Murcia, pero apareció abandonado en un paraje de Totana, cuatro días después de certificar su muerte - GUARDIA CIVIL

MURCIA 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado una investigación para esclarecer las causas por las que un perro, que había sido dado de baja por muerte natural, había aparecido vivo, cuatro días después, abandonado en un paraje de Totana.

La investigación ha concluido con la identificación e investigación del propietario del animal y del veterinario que certificó la muerte del perro cuando en realidad no lo estaba. Se les ha instruido diligencias como presuntos autores de un delito contra los animales, por abandono, y de falsedad documental, respectivamente.

Efectivos del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Lorca iniciaron pesquisas para esclarecer los hechos, tras recibir diligencias de la Policía Local de Totana y varias denuncias de asociaciones protectoras de animales, en las que se denunciaba hechos consistentes en irregularidades de dar por muerto un perro que no lo estaba.

En sus diligencias, la Policía Local de Totana comunica que había recuperado un perro de raza galgo, el cual se encontraba abandonado, desnutrido y con heridas, en un paraje del municipio totanero.

Los policías locales comprobaron que el can tenía microchip y, tras consultar con la base de datos SIAMU (Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Región de Murcia), se averiguó que el animal había sido dado de baja por muerte natural, por un veterinario colegiado, cuatro días antes de su hallazgo.

Ante estos hechos, los especialistas del SEPRONA iniciaron una investigación. Se identificó al propietario y responsable del can hallado. Como principal hipótesis se barajó que el propietario del perro había abandonado al mismo y, posteriormente, se había dirigió a una clínica veterinaria en Lorca, donde comunicó al veterinario que el perro había muerto por muerte natural.

Entonces, el veterinario, sin comprobar si los hechos eran ciertos, lo dio de baja por muerte natural en la base de datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de la Región de Murcia (SIAMU). Pero el can apareció vivo unos días después en un paraje de la pedanía totanera de El Paretón.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles han localizado e investigado al propietario del perro por presunto autor de un delito contra los animales, por abandono del perro, y de delito de falsedad documental, por acudir al veterinario para dar de baja por muerte en el registro oficial, siendo falsos estos hechos.

El veterinario ha sido investigado por presunto autor de un delito de falsedad documental, por dar de baja por muerte a un perro en el registro oficial de animales de compañía, cuando en realidad estaba vivo.