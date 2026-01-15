El IPC baja al 2,4% en la Región de Murcia en diciembre

Una mujer comprando en una carnicería - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MURCIA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,4% en la Región de Murcia en diciembre en tasa interanual, una décima por debajo de la registrada el mes anterior, según los datos definitivos publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

El dato de diciembre es el más bajo registrado en la comunidad autónoma desde octubre de 2025. En términos mensuales, la inflación en la Región aumentó un 0,3%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 2,4%.

Donde más subieron los precios en la Región de Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,7% más que en diciembre de 2025 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 4,5% más (+0,1 puntos); restaurantes y hoteles, un 4,3% más (+0,3 puntos) y enseñanza, un 3,3% más (+0,5 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -0,4% (+0,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC aumentó un 0,3% en diciembre en relación al mes anterior y redujo 0,1 puntos su tasa interanual, hasta el 2,9%.

Al finalizar diciembre, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Madrid (3,7%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Aragón (2,9%). En el lado contrario se situaron la Regió de Murcia (2,4%), Catalunya (2,5%) y La Rioja(2,6%).

