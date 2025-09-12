El IPC sube al 2,1% en la Región de Murcia en agosto, ascenso menos pronunciado de las CCAA

Archivo - Varios productos y monedas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) subió al 2,1% en Murcia en agosto en tasa interanual, una décima por encima de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el dato de agosto, los precios encadenan tres meses de subidas en la Región. En términos mensuales, la inflación en Murcia se mantuvo un 0%, mientras que en lo que va de año la subida llega al 1,4%.

Donde más subieron los precios en Murcia respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 6% más que en agosto de 2024 (-0,8 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 5,6% más (+1,4 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,5% más (-0,3 puntos) y otros bienes y servicios, un 3,3% más (+0 puntos).

En el lado contrario, donde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,9% (+0 puntos respecto a la tasa del mes precedente), la única categoría en la que se redujeron.

A nivel nacional, el IPC se mantuvo en agosto en relación al mes anterior y mantuvo su tasa interanual, hasta el 2,7%.

Al finalizar agosto, las tasas más elevadas de IPC las presentaban Baleares (3,2%), Comunitat Valenciana (3,2%) y Asturias (3,1%). En el lado contrario se situaron La Rioja (2,1%), Murcia (2,1%) y Canarias(2,2%).

Melilla (+0,3%), Galicia (+0,2%) y Catalunya (+0,1%) fueron las comunidades en donde más crecieron los precios en tasa interanual, mientras que Aragón, Euskadi y Navarra en donde menos, con retrocesos de un 0,3%, 0,2% y un 0,2%, respectivamente.

