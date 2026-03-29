Jáudenes (PP): "Cartagena reduce su deuda, cumple la regla de gasto y bate récords de inversión y pago a proveedores"

El portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes - PP CARTAGENA

MURCIA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal Popular y concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes, ha destacado la "solidez, la estabilidad y la fortaleza económica" del Ayuntamiento de Cartagena tras la publicación del cierre del ejercicio 2025, con unos resultados que confirman "la buena gestión del Gobierno municipal y nuestra capacidad para seguir invirtiendo, mejorando los servicios públicos y cumpliendo con todas las obligaciones económicas".

A 31 de diciembre de 2025, la deuda municipal se situó en 64,8 millones de euros, lo que supone 15 millones menos desde el inicio de la legislatura, con una previsión de cierre de 43 millones al final de la misma. Además, la deuda por habitante ha pasado de 470 euros en 2017 a 250 euros en la actualidad y bajará hasta 190 euros al término de la legislatura.

Jáudenes ha subrayado que la deuda representa hoy sólo el 25 por ciento de los recursos corrientes, muy por debajo del 75 por ciento que fija la normativa y muy lejos del 110 por ciento que activaría el control del Ministerio, lo que sitúa a Cartagena "entre los grandes municipios de España con menor deuda y mayor capacidad de financiación".

El edil también ha puesto en valor que el Ayuntamiento ha recuperado el cumplimiento de la regla de gasto, cerrando 2025 con 4,5 millones de euros positivos, y que ha mejorado de forma notable el periodo medio de pago a proveedores, que se ha reducido hasta 7,31 días, frente a los 26,49 días de años atrás, muy por debajo del límite legal de 30 días.

En cuanto a la gestión presupuestaria, el Ayuntamiento cerró el ejercicio con una capacidad de financiación de más de 10 millones de euros y alcanzó en 2025 el mayor nivel de ejecución inversora de las últimas dos décadas, con 70,4 millones de euros en inversiones reales y un 93 por ciento del presupuesto de mantenimiento de servicios públicos contratado.

"Hoy en Cartagena tenemos unas cuentas más saneadas, con mayor capacidad de financiación y más fuerza para seguir transformando el municipio . Bajamos deuda, cumplimos con la regla de gasto, pagamos en tiempo récord a nuestros proveedores y seguimos impulsando inversiones históricas", ha afirmado Jáudenes.