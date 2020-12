Javier Lorente plasma tres edificios emblemáticos de Mazarrón en el cuadro fruto de la acción 'Un pintor en la cale'

MAZARRÓN (MURCIA), 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El pintor Javier Lorente ha hecho entrega al alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, y el teniente alcalde de Cultura, Ginés Campillo, del cuadro fruto de la iniciativa 'Un pintor en la calle', que tuvo lugar en la plaza del Ayuntamiento con motivo de la Fiestas Patronales y que estuvo protagonizada por el artista, quien desplegó en directo todo su arte interactuando y atendiendo a todos aquellos vecinos que se acercaron al lugar para seguir de cerca la actividad.

Campillo ha recordado que "este año no podíamos llevar a cabo el certamen de pintura al aire libre y Javier Lorente, que es una persona que nos ha ayudado mucho para la recuperación del concurso, era la persona idónea para esta actividad, no solamente por eso, sino por también por la calidad de su obra y su calidad humana".

El edil de Cultura ha explicado que la iniciativa de 'Un pintor en la calle' era "pintar la Plaza del Ayuntamiento en dos días y creo que el resultado ha sido magnífico". Campillo ha resaltado de la pintura que "ha dado colorido a un año bastante gris, lo que ha supuesto un buen antídoto para terminar el 2020, culturalmente hablando, y siempre estaremos agradecidos a Javier por su predisposición para venir a Mazarrón y hacer actividades como esta".

Lorente ha agradecido las palabras del responsable de Cultura y al Ayuntamiento pues "me hacen sentirme en mi casa, ya que Mazarrón es como mi segundo municipio, y aquí siempre me encuentro bien". El pintor ha destacado que "aunque no hemos podido llevar a cabo el certamen, la gente ha salido a la calle y es de agradecer el esfuerzo del municipio por llevar a cabo actividades culturales a pesar de las actuales circunstancias".

Sobre su cuadro, ha explicado que "he querido plasmar los tres edificios emblemáticos de esta plaza, el nuevo ayuntamiento, la parroquia de San Antonio y Casas Consistoriales; y he jugado un poco con una visión realista pero también he roto la perspectiva, con un poco de cubismo". Una obra que "gustaba tanto a la gente que venía y que tenía gustos más clásicos, como al personal que prefería algo más rompedor", ha comentado su autor.

El alcalde de Mazarrón, Gaspar Miras, ha agradecido también la buena predisposición de Javier Lorente "quien voluntariosamente ha cumplido en nuestras fiestas con esta actividad que hoy concluye con la entrega de esta obra que pasará a los fondos pictóricos que tiene el Ayuntamiento de Mazarrón de las diferentes actividades que se organizan". Un cuadro que para el regidor municipal "agrada a todo el mundo, como comprobábamos al visitar al pintor durante la iniciativa".

Gaspar Miras ha reiterado "la apuesta del Ayuntamiento por la Cultura, tal y como se ha venido apostando siempre, y por las actividad culturales que espero que pronto podamos retomar cuando acabe esta situación", y ha expresado su deseo para que también pronto "podamos tener un lugar donde poder contemplar de estas obras que posee el Ayuntamiento para disfrute tanto de vecinos como de visitantes que llegan al municipio en diferentes épocas del año".