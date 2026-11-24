Archivo - Jerónimo Lajara, vicerrector de Ciencias de la Salud de la UCAM y decano de la Facultad de Medicina de la misma institución docente - UCAM - Archivo

MURCIA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de la Universidad Católica San Antonio de Murcia (UCAM) ha acordado la creación del Vicerrectorado de Ciencias de la Salud y el nombramiento del doctor Jerónimo Lajara Blesa como responsable del mismo, cargo que compaginará con sus actuales funciones como decano de la Facultad de Medicina.

La puesta en marcha de este vicerrectorado responde al peso estratégico de estas titulaciones y a su implantación en los tres campus de la institución --Murcia, Cartagena y Madrid--, con el objetivo unificar criterios académicos, impulsar iniciativas transversales y optimizar la gestión de las infraestructuras y los equipamientos sanitarios.

Jerónimo Lajara es doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra, con calificación 'cum laude', licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y especialista en Oftalmología por el Hospital Clínic de Barcelona, según ha informado la UCAM.

En su trayectoria profesional, asistencial e investigadora destaca la creación del Servicio de Oftalmología del Hospital General Universitario Morales Meseguer de Murcia, del que fue jefe entre 1994 y 2016, además de la fundación del Instituto Murciano de Cirugía Ocular y la Clínica Ircovisión.

En el ámbito académico, además de ejercer como decano de la Facultad de Medicina y director de la Cátedra de Ciencias de la Visión de la UCAM, Lajara ha desempeñado un papel clave en la creación y puesta en marcha del Grado en Medicina de la Católica.

Asimismo, es académico correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región de Murcia desde 2014 y en 2015 fue distinguido como 'Médico del Año' en la primera edición de los Premios a la Sanidad de la Región de Murcia.