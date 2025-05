Jesús Salmerón pide revisar el programa de alimentos para no dejar fuera a los colectivos más vulnerables

CARTAGENA (MURCIA), 26 (EUROPA PRESS)

El ex director territorial de la Fundación Secretariado Gitano, Jesús Salmerón, ha pedido revisar el programa básico de alimentos de la Región de Murcia y activar de forma "urgente" el plan de servicios sociales previsto en la ley autonómica para combatir de forma real la pobreza y la exclusión.

Lo ha hecho durante su comparecencia en la Comisión Especial de Estudio de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social de la Asamblea Regional, donde ha subrayado la necesidad de construir una estrategia regional consensuada, territorializada y basada en datos de calidad.

Salmerón ha comenzado su intervención valorando la creación de esta comisión como "una iniciativa muy importante" y ha reclamado un espacio para el diálogo entre perspectivas diversas. Aunque ha evitado aportar cifras conocidas sobre pobreza, ha insistido en que aún faltan datos clave que permitan intervenir de forma eficaz en municipios, barrios y sectores sociales concretos.

"Nos falta información precisa sobre cómo la pobreza infantil, severa o cronificada afecta a determinados grupos y territorios", ha afirmado, y ha pedido añadir "calidad y calidez" a la lectura de los datos, para no deshumanizar las situaciones de exclusión.

A su juicio, la pobreza es un fenómeno estructural que exige reformas profundas del sistema, especialmente en la forma en que se genera y reparte la riqueza. Como ejemplo de política concreta, ha señalado que el actual programa básico de alimentos --una tarjeta para la compra de productos de alimentación e higiene destinada a hogares con menores-- presenta graves limitaciones.

"Deja fuera a quienes más lo necesitan, como familias en situación administrativa irregular o que viven en economía sumergida", ha denunciado. Por eso ha solicitado su rediseño para que la ayuda llegue a todos los colectivos vulnerables.

Ha dedicado también parte de su intervención a señalar el incumplimiento de la Ley Regional de Servicios Sociales, aprobada en 2019. Ha recordado que siguen sin elaborarse el plan estratégico, el mapa de servicios sociales y el catálogo de prestaciones, elementos claves para que el sistema funcione de forma equitativa y garantista. "Sin estos instrumentos, la ciudadanía no sabe a qué tiene derecho y los recursos no se reparten con criterios claros. La norma pierde efectividad y se genera frustración", ha advertido.

En cuanto a la estrategia regional de lucha contra la pobreza, ha pedido que no se convierta en "una declaración de buenas intenciones", sino que sea consensuada, realista, exigente y respaldada por todas las áreas del Gobierno. Ha lamentado que en el borrador de la comisión rectora no figure la Consejería de Hacienda, pese a gestionar los fondos europeos, y ha subrayado la importancia de que participen las personas afectadas por la exclusión, no solo como destinatarias, sino como agentes activos del proceso.

Salmerón ha remarcado la necesidad de priorizar derechos como el acceso a ingresos suficientes, una vivienda digna, una educación continua y un empleo digno. Ha reconocido que el empleo no siempre es una alternativa viable para todas las personas excluidas, pero ha propuesto reforzar medidas como el empleo protegido, las empresas de inserción o los currículums ciegos. También ha reclamado una administración pública "ágil, eficaz, cercana y dialogante" que coordine sus actuaciones con el Tercer Sector Social, al que ha atribuido un papel fundamental por su conocimiento del territorio y su capacidad transformadora.

Por parte de los grupos parlamentarios, la socialista Toñi Abenza, ha felicitado al compareciente por su claridad y por presentar una intervención estructurada, repleta de propuestas útiles para la comisión. Ha destacado que Salmerón es uno de los pocos comparecientes que ha venido "no solo con diagnóstico, sino con herramientas concretas" para redactar propuestas de resolución.

Abenza ha subrayado la gravedad del problema del chabolismo en la Región y ha insistido en que la lucha contra la pobreza debe ser transversal y contar con todas las consejerías, especialmente Hacienda. También ha recordado que en 2025 se conmemoran los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España y ha reivindicado la voz de las mujeres gitanas como eje central en las políticas de inclusión.

Desde Vox, Antonio Martínez ha comenzado saludando al pueblo gitano por su aportación a la cultura y la identidad españolas, pero ha mostrado reservas sobre la intervención de Salmerón. Ha cuestionado el enfoque ideológico de su discurso y lo ha calificado como "eco-progresismo socialista".

Pascual Salvador, por su parte, ha preguntado si el propio Tercer Sector podría estar contribuyendo a la cronificación de la pobreza. También ha criticado que se hablara mucho de derechos y poco de obligaciones. "Decir que el empleo no es prioritario es peligroso", ha afirmado, defendiendo que las ayudas deben orientarse hacia quienes luchan por salir adelante mediante el trabajo.

Finalmente, el diputado popular Miguel Ángel Miralles ha coincidido con Salmerón en que la pobreza estructural es la más difícil de abordar. Ha celebrado que se haya aprobado recientemente el Plan de Servicios Sociales en la Región, que incluirá programas como el acompañamiento social intensivo a personas sin hogar. También ha señalado que las comunidades autónomas del sur, como Murcia, están infrafinanciadas, lo que dificulta la aplicación de políticas eficaces. "No se puede pedir lo mismo a quien recibe mil euros por habitante que a quien recibe 1.600", ha afirmado en referencia a la situación comparativa con otras regiones como el País Vasco o Cataluña.