Joaquín Buendía: "Vamos a demostrar al campo murciano que tiene en el Gobierno regional a su principal aliado"

Toma de posesión del consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Joaquín Buendía. - CARM

MURCIA 30 May. (EUROPA PRESS) -

El nuevo consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, de la Región, Joaquín Buendía, que este sábado ha jurado su cargo en el Palacio de San Esteban, ha defendido que su cartera "es la principal" del Ejecutivo regional, porque "el agua es vital" para el crecimiento y el desarrollo.

Buendía ha subrayado que su principal prioridad será que el Trasvase Tajo-Segura "siga siendo una infraestructura esencial", todo ello, en un "momento crítico y clave", debido al "hachazo" que quiere dar a la instraestructura el Gobierno de Pedro Sánchez.

El nuevo consejero, que asume que el Ejecutivo central castiga a la Región "por una cuestión de ideología", quiere demostrar al campo murciano que tiene en el Gobierno de la Región "a su principal aliado".

De este modo, llega a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca con la intención de llevar hasta el Congreso de los Diputados las nuevas reglas de explotación del Tajo-Segura, para que los diputados regionales, tanto del PP como del PSRM, se posicionen ante esas nuevas limitaciones.