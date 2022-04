La joven poeta Inés Belmonte será este lunes la protagonista de los 'Lunes Literarios' que acoge el Café El Sur

MURCIA, 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La joven poeta Inés Belmonte Amorós va a ser la próxima protagonista del ciclo de recitales de los 'Lunes Literarios' que acoge regularmente el Café El Sur de Murcia. Será este lunes, a partir de las 21.00 horas, con la coordinación del poeta y periodista Alberto Caride.

Inés Belmonte Amorós es filóloga y oposita, en la actualidad, a profesora de lengua castellana y literatura para Secundaria. Lleva escribiendo reseñas literarias en el diario regional 'La Verdad' desde 2018, y desde hace unos meses, en Zenda (XL Semanal), además de colaboraciones puntuales en la revista digital 'Dare to be one of us, girl'.

En el año 2020 ganó el Accésit del Creamurcia en la categoría de literatura, el Accésit de poesía del Crearte (Molina de Segura, Murcia), y el Premio La Montaña Mágica de Literatura Joven. A raíz de este último, se publicó su libro 'Herida blanca' en el sello Balduque. 'Herida blanca' es una obra híbrida que combina prosa poética, diario y aforismo.

Belmonte Amorós ha participado en el ciclo el Río de Letras de Blanca (Murcia) del año 2020 y ha colaborado con varios fanzines como 'Seconal', 'Hijos del aburrimiento' y recientemente en el último número de 'Manifiesto Azul'.

Respecto a su faceta como filóloga, ha publicado una versión reducida de su TFG (trabajo fin de grado, presentado en 2015) en la revista 'Hécula' (Fundación Castillo-Puche): 'Sexualidades fronterizas en la novela Tengo miedo torero de Pedro Lemebel', donde recopila una serie de análisis de las representaciones queer en la literatura de Lemebel -especialmente en esta novela-, desde una perspectiva poscolonial y feminista.

Otro punto de anclaje importante en su trayectoria de lectora, y quizá también de escritora, es su gusto por la literatura espiritual. Ya en la adolescencia se interesó por la poesía de Ibn Arabí, "que leía con música punk de fondo", afirma la poeta; y por la de Fray Luis de León y San Juan de la Cruz. "Más tarde, Leonard Cohen le imprimiría ese sello de espiritualidad modernizada que rápidamente incorporé a mis textos", añade.