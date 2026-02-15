Las jóvenes de 22 años cercanas por el fuego en el incencio de Cabo Tiñoso se reencuentran tras ser rescatados

MURCIA 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las dos jóvenes, de 22 años de edad, que anoche se vieron cercanas por el fuego en el incencio de Cabo Tiñoso, se han reencontrado tras ser rescatadas por el Servicio Marítimo de Cartagena, en un vídeo cedido por la Guardia Civil.

Los dos jovenes de 22 años se encontraban cenando en Cala Cerrada y se vieron cercadas por el fuego. Al no poder ser rescatados por tierra, el Servicio Marítimo consiguió acceder a la cala y llevarles al Puerto de Mazarrón.

1057027.1.260.149.20260215164555