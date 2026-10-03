Juan Antonio Lorca Sánchez será el pregonero de la Semana Santa de Murcia 2027

MURCIA 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de la ciudad de Murcia ha informado del nombramiento de Juan Antonio Lorca Sánchez como pregonero de la Semana Santa 2027. Cuenta con una dilatada vinculación con la Semana Santa de Murcia y con distintas instituciones y cofradías nazarenas de la ciudad.

Es Cofrade Mayordomo de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antiquísima Archicofradía de la Preciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo desde 1998, formando parte también como estante de las Hijas de Jerusalén desde 2007. Asimismo, es estante de la Santa Mujer Verónica, de la Muy Ilustre y Venerable Cofradía del Santísimo Cristo de la Caridad, desde 2003.

Forma parte de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, donde es Mayordomo desde 2006 y, desde 2025, estante del Paso de la Santa Mujer Verónica. También pertenece a la Real, Muy Ilustre y Venerable Cofradía de Servitas de María Santísima de las Angustias, siendo estante del Ángel Servita desde 2003 y habiendo sido distinguido como estante distinguido de dicho paso en 2007.

Su vinculación con el mundo nazareno no se limita a su participación en las procesiones, sino que se ha extendido también al ámbito de la cultura, el patrimonio y la difusión de la Semana Santa. En este sentido, fue impulsor, junto a Álvaro Hernández Vicente, de la exposición 'La Madre del Verbo', organizada por el Real y Muy Ilustre Cabildo Superior de Cofradías de Murcia y celebrada en la Sala de Exposiciones del Palacio de San Esteban, una iniciativa que contribuyó a poner en valor el patrimonio y la dimensión artística y religiosa de nuestra Semana Santa.

También fue responsable del diseño de la imagen gráfica del II Congreso Nacional de Cofradías, celebrado en Murcia en 2007, y realizó la portada del número 5 de la revista Familia Nazarena en 2006. Su trayectoria en el ámbito cofrade y cultural ha recibido también diferentes reconocimientos, entre ellos el Premio Místicos-Premio San Juan de la Cruz 2025 y el Premio Exlibris Murcia 2026 de Apoyo a la Cultura.

Como artista, cuenta con una amplia trayectoria, con participación en numerosas exposiciones nacionales e internacionales, desarrolladas en España y en otros países. Ha desarrollado igualmente una importante labor como comisario de exposiciones, participando en más de una treintena de proyectos y trabajando con destacados artistas contemporáneos, tanto nacionales como internacionales.

Su experiencia se extiende también al diseño gráfico, publicaciones, catálogos, revistas y proyectos de comunicación cultural, así como a la promoción y difusión de las artes y del patrimonio. Entre los proyectos de comisariado desarrollados a lo largo de su trayectoria figuran exposiciones realizadas en espacios como el Museo de Bellas Artes de Murcia y el Museo Regional de Arte Moderno de Cartagena, trabajando con destacados nombres del arte contemporáneo. Juan Antonio Lorca Sánchez es Licenciado en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, donde también obtuvo el Doctorado en Bellas Artes. Asimismo, posee el Máster Universitario en Educador en Artes Plásticas y Diseño por la Universidad de Murcia.

Desde 2001 desarrolla su actividad docente en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Murcia, donde ha desempeñado diferentes responsabilidades académicas, entre ellas la Secretaría de la Facultad.

A lo largo de su trayectoria profesional ha ocupado diferentes responsabilidades en el ámbito de la cultura y la gestión pública de la Región de Murcia, entre ellas la Jefatura de Gabinete de la Consejería de Cultura, Juventud y Deportes, la Dirección General de Industrias Culturales y de las Artes, la Dirección General de Bienes Culturales y diferentes responsabilidades como Secretario General en la Administración regional.

También ha sido Gerente de la Fundación Orquesta Sinfónica de la Región de Murcia y Consejero Delegado de Murcia Cultural S.A. Actualmente es Secretario General de la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes de la Región de Murcia, responsabilidad que desempeña desde 2023.