JUCIL alerta de que el litoral de la Región es la "nueva costa andaluza" para el narcotráfico y la inmigración ilegal

Archivo - Embarcación interceptada en Cartagena (Murcia) y dedicada al suministro de combustible a pateras taxi y narcolanchas - GUARDIA CIVIL - Archivo

MURCIA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha advertido este martes de que el litoral de la Región de Murcia, especialmente Cartagena, se está convirtiendo en la "nueva costa andaluza" para organizaciones criminales dedicadas al tráfico de drogas y seres humanos a través de pateras taxi.

En un comunicado, JUCIL ha denunciado que la costa murciana se ha convertido en un "coladero" debido a "la falta de medios reales" con los que cuenta la Benemérita y "la escalada de violencia de las mafias organizadas".

En este sentido, la organización ha calificado de "ficción institucional" las afirmaciones del delegado del Gobierno, Francisco Lucas, quien defendió hace unas semanas la suficiencia de los recursos destinados a la Región.

Según la asociación, las plantillas sobre el terreno se sienten "desbordadas y desiertas" ante la ausencia de mejoras operativas.

Asimismo, ha criticado la gestión de la flota marítima por parte del Ministerio del Interior y la Delegación del Gobierno.

En este sentido, JUCIL ha rechazado el traslado de patrulleras procedentes de otras regiones como Cádiz o Barcelona --así como la reparación "a toda prisa" de unidades como la S-40--, al considerar que estas decisiones constituyen "parches y remiendos" que desvisten dispositivos de seguridad en otros puntos del país sin dotar a la Región de recursos propios y permanentes.

En relación con la operatividad nocturna, la asociación ha alertado de que las demarcaciones quedan cubiertas con servicios bajo mínimos. Como ejemplo, ha informado de que la semana pasada dos guardias civiles resultaron "milagrosamente" ilesos tras sufrir la embestida de delincuentes, en un contexto en el que el apoyo de otras patrullas no llegó a tiempo por la escasez de personal.

Los agentes disponibles, según JUCIL, atendían cometidos urgentes en otros puntos de la demarcación, como la custodia de una víctima de violencia de género de riesgo extremo.

Asimismo, los representantes de los guardias civiles han señalado que la "saturación operativa" genera un "colapso" posterior, dado que la mayoría de los adultos que desembarcan de forma irregular quedan en libertad "sin redes de apoyo ni oportunidades laborales inmediatas", lo que puede conllevar un incremento del riesgo para la seguridad ciudadana.

Ante este escenario, ha exigido una ampliación real del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil en la Región de Murcia y el envío permanente de medios materiales "modernos" para evitar que la Región de Murcia "quede definitivamente a merced de las redes delictivas".