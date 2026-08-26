JUCIL demanda a Interior incrementar los medios marítimos de la Guardia Civil ante el incremento de pateras

MURCIA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha reclamado este miércoles al Ministerio del Interior la puesta en marcha de un plan efectivo de mantenimiento, reparación y renovación de los medios del Servicio Marítimo Provincial de la Benemérita en la Región de Murcia.

En un comunicado, la organización ha alertado de que la inoperatividad de parte de la flota "reduce de forma preocupante la capacidad operativa de los agentes para vigilar el litoral" y responder ante la llegada de personas en situación irregular por vía marítima.

Según señala JUCIL, dos de las cuatro embarcaciones disponibles en la provincia se encuentran fuera de servicio, mientras que una tercera presenta limitaciones mecánicas que reducen su velocidad a "entre 22 y 23 nudos".

La cuarta unidad, una semirrígida incautada, "no puede considerarse una alternativa real a una patrullera provincial" frente a las denominadas "pateras-taxi" dotadas de motores de gran potencia.

"No se puede exigir a los guardias civiles que hagan frente a las necesidades del litoral del siglo XXI con embarcaciones que llevan años acumulando averías y que, en algunos casos, ni siquiera pueden prestar servicio", han denunciado.

La entidad ha advertido de una creciente presión operativa en la zona, calculando que "solo en agosto se habrían registrado ya más de 500 llegadas de inmigrantes en la zona de Cabo de Palos-Cartagena", a lo que habría que sumar una cifra igual o superior si se tiene en cuenta todo el litoral.

Ante esto, JUCIL ha solicitado a la Dirección General de la Guardia Civil la revisión urgente de las patrulleras, la sustitución de las unidades al final de su vida útil, un refuerzo temporal de medios y un estudio de las necesidades de personal especializado.

"Una embarcación nueva no sirve de nada si no hay suficientes profesionales especializados para garantizar su presencia en el mar, cubrir los turnos y responder simultáneamente a las diferentes incidencias que puedan producirse en un litoral tan extenso", señalan.

"La situación de Murcia debe servir para poner fin a una política de mínimos en materia de medios marítimos. La seguridad de los agentes, la vigilancia de las fronteras y la lucha contra las redes criminales requieren embarcaciones modernas, plenamente operativas y adaptadas a la realidad actual", concluye la asociación.