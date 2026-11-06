Kenny Barron, una de las grandes figuras internacionales del piano, este sábado en el Cartagena Jazz Festival

45 Cartagena Jazz Festival - Kenny Barron - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

La programación del 7 de noviembre se complementa con los conciertos gratuitos de Mood Swing y Gata Brass Band en el jardín del Luzzy CARTAGENA (MURCIA), 6 (EUROPA PRESS)

El Cartagena Jazz Festival vive este sábado 7 de noviembre uno de los conciertos más especiales de su 45 edición. El festival del Ayuntamiento recibe a Kenny Barron, una de las grandes figuras del piano jazz y una referencia imprescindible del género desde hace más de seis décadas.

B BFormado en Filadelfia, desarrolló su carrera junto a leyendas como Dizzy Gillespie, Yusef Lateef, James Moody, Freddie Hubbard, Stanley Turrentine o Milt Jackson, consolidándose como uno de los pianistas más elegantes e influyentes de su generación. Entradas a la venta para su concierto, a las 20.00 horas, en el auditorio El Batel en jazz.cartagena.es.

En las últimas décadas ha mantenido una intensa actividad al frente de su trío, además de colaborar con artistas como Dave Holland y participar en numerosos proyectos internacionales. Su magisterio ha influido decisivamente en varias generaciones de pianistas, entre ellos Danilo Pérez, Benny Green, Cyrus Chestnut o Eric Reed.

Refinado, imaginativo y de una sensibilidad excepcional, Kenny Barron ha construido un estilo inconfundible que combina la tradición del jazz con una permanente búsqueda de nuevos caminos. Su presencia en el escenario es la de un auténtico maestro, capaz de convertir cada concierto en una lección de elegancia, lirismo e improvisación.

CONCIERTOS GRATUITOS EN EL JARDÍN DEL LUZZY

La jornada del 7 de noviembre contará con dos conciertos gratuitos en el jardín del Centro Cultural Ramón Alonso Luzzy, coincidiendo con la primera edición del Mercado del Luzzy, que acercará el arte contemporáneo a todos los asistentes. A las 11.30 horas será el turno de Mood Swing, un cuarteto dedicado al espíritu del swing que reúne standards del American Songbook, boogie-woogie y rhythm & blues, junto a versiones de canciones de pop y rock llevadas a su propio lenguaje.

Después, a las 12.30 horas, será el turno de Gata Brass Band, una formación almeriense que fusiona el funk y los ritmos de las brass bands de Nueva Orleans con la música latina y española, incorporando también influencias del rock, la electrónica y la improvisación. Vientos, percusión, beatbox y voz soul dan forma a un sonido potente y enérgico y a un directo dinámico y participativo, en el que la banda busca constantemente la interacción con el público.

PROGRAMACIÓN HASTA EL 8 DE NOVIEMBRE

El Cartagena Jazz Festival, organizado por el Ayuntamiento, afronta su segunda semana con una programación que refleja la diversidad musical de su 45 edición. Del 4 al 8 de noviembre, Cartagena recibirá a figuras internacionales como The Yellowjackets, junto a propuestas que exploran los nuevos caminos del jazz, como Nubiyan Twist.

Además, continuará hasta el 15 de noviembre con las actuaciones de Rocío Márquez, Rita Payés & Lucía Fumero, Samara Joy, Nacho Vegas y La Perra Blanco, entre otras propuestas. Toda la información y venta de entradas en jazz.cartagena.es.