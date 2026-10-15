Kiko Veneno será el artista invitado en la final de Canción de Autor del CreaMurcia 2026

Presentación de final de Canción de Autor del XXXIV certamen CreaMurcia 2026 - AYUNTAMIENTO DE MURCIA

MURCIA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La gran final de Canción de Autor del XXXIV certamen CreaMurcia 2026, que se celebrará el 29 de octubre, a partir de las 19.30 horas, en el Teatro Circo, tendrá como artista invitado a Kiko Veneno.

Los concejales de Talento Joven, Sofía López- Briones, y de Cultura, Diego Avilés, han anunciado que el artista será el encargado de poner la banda sonora a una gala en la que se dará a conocer al ganador de esta modalidad. El músico, autor de canciones tan populares como 'Volando Voy', 'Echo de menos' o 'En un Mercedes blanco', acompañará al público en una velada en la que se dará cita el talento emergente de los jóvenes artistas.

La final reunirá sobre el escenario a Perico Cánovas, Zóa y Alejandro Bernal, los tres finalistas seleccionados tras las semifinales celebradas en La Puerta Falsa. Los intérpretes defenderán sus composiciones originales ante el jurado y el público, compartiendo historias, emociones y experiencias a través de la música, han informado desde el Consistorio.

Esta modalidad del certamen ha recibido un total de 50 propuestas, lo que suma más de 100 artistas, reflejo del gran interés que despierta la creación musical entre los jóvenes murcianos. El jurado ha estado presidido por Leticia Albacete e integrado por María Luz Cano, Sara Zamora, Bienvenido Campoy, José Miguel Lax y Elena García Sáenz, profesionales vinculados al ámbito musical y cultural.