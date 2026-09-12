Landáburu: "Frente al Gobierno de Sánchez que solo destroza el mercado de la vivienda, López Miras ofrece certezas"

El diputado regional Antonio Landáburu - PP

MURCIA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Antonio Landáburu, ha destacado que "mientras Pedro Sánchez convierte la vivienda en un artículo de lujo, el presidente Fernando López Miras continúa facilitando su acceso a los jóvenes de la Región ampliando la línea Aval Joven".

"Tras la aprobación del Decreto de Vivienda Asequible, el Gobierno regional da un paso más con la extensión de una medida pionera, útil y eficaz, gracias a la cual 1.253 jóvenes de la Región tienen una casa en propiedad", ha resaltado Landáburu.

El diputado del PP ha recordado que el Aval Joven "permite que personas menores de 40 años puedan obtener una financiación de hasta el 100% del precio de la compra para su primera vivienda" y que, para ello, "el Gobierno regional avala hasta el 20 por ciento de la entrada que habitualmente no financian las entidades financieras".

"De esta forma, eliminamos la barrera de acceso que supone precisamente hacer frente a esta entrada a la compra de vivienda y ayudamos a los jóvenes a tener un hogar, poder emanciparse e iniciar su proyecto de vida", ha remarcado Landáburu, que ha incidido en que "1.253 jóvenes de la Región se han beneficiado ya de este programa, con avales concedidos por importe superior a 23,2 millones de euros". Además, ha añadido, "la ampliación permitirá ayudar a cerca de 320 jóvenes más".

"Una vez más, queda patente la diferencia entre dos formas distintas de gobernar", ha asegurado Landáburu, que ha apuntado que "la Región de Murcia fue pionera en España en poner en marcha esta medida en el año 2021, y después el Gobierno de Pedro Sánchez decidió copiarla, aunque tarde, mal y con la nefasta gestión que le caracteriza".

"Mientras en la Región de Murcia podemos ofrecer resultados, con 1.253 jóvenes beneficiados y más de 23 millones de euros movilizados, a los que sumamos otros seis millones de la ampliación aprobada, la mala copia sanchista ha estado marcada por la burocratización, los retrasos y la falta de información, que acumula meses de bloqueo y ha obligado a muchos jóvenes a esperar sin saber si podían acogerse a esas ayudas", ha denunciado el parlamentario.

"Y es que el Gobierno regional del PP no se limita a hacer anuncios que nunca se cumplen, sino que pone en marcha medidas concretas en favor de los jóvenes y trabaja con las entidades financieras para que sean operativas, y además amplía los fondos cuando se comprueba que el programa da sus frutos", ha remarcado Landáburu.

"Frente a un Gobierno de Sánchez que solo genera humo y propaganda y destroza el mercado de la vivienda con su modelo fracasado e intervencionista, López Miras ofrece certezas, gestión y resultados en sus políticas de apoyo a los jóvenes", ha concluido.