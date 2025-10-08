Landáburu (PP) culpa al PSOE de que la Asamblea Regional no haya reanudado su actividad: "Que deje ya de engañar"

Archivo - NNGG denuncia la lista de espera de 14.000 personas para conseguir el carné de conducir en la Región - NNGG RM - Archivo

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

El diputado regional del PP Antonio Landáburu ha pedido al PSOE que "deje ya de engañar a los ciudadanos de la Región" porque "es culpable de que la Asamblea no haya reanudado su actividad parlamentaria ordinaria", según informaron fuentes del partido en un comunicado.

Landáburu ha reaccionado así después de que la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Carmina Fernández, acusara al PP de "mantener secuestrado" el Parlamento autonómico, que, según ha denunciado, es el único de toda España que no ha retomado su actividad ordinaria tras el parón estival.

El parlamentario 'popular' ha señalado que "PSOE, Vox y Podemos unieron sus votos para que las leyes de Simplificación Administrativa y de las VTC se tramitaran como proposiciones de ley, lo que ha impedido que comenzara el nuevo periodo de sesiones".

"El reglamento de la Asamblea es muy claro al respecto, y en el PSOE deben saber perfectamente que el nuevo periodo ordinario no puede iniciarse hasta que finalice la tramitación de esos proyectos de ley", ha manifestado.

Según ha defendido Landáburu, "que salga el PSOE a culpar al PP de las consecuencias de sus actos y decisiones, que son las que han provocado el retraso de la actividad normal de la Asamblea, es, además de una falsedad, un ejercicio burdo de hipocresía y demagogia".

Asimismo, el diputado ha puntualizado que, en cualquier caso, "por parte del PP no hay inconveniente en respaldar la petición del PSOE de reunir a la Comisión Permanente para convocar un pleno de control al Gobierno regional, que como siempre da la cara".

No obstante, ha añadido que "para celebrar esa sesión hay que incorporar más asuntos al periodo extraordinario, lo que por definición lo prolonga y retrasa la apertura del ordinario".

"Nosotros no tenemos problema en rendir cuentas; el problema es que su 'remedio' añade más demora", ha insistido Landáburu, que ha incidido en que los socialistas "pretenden controlar al Gobierno regional y no consiguen dirigir el Grupo Parlamentario Socialista".

"Menos titulares y más orden: si de verdad quieren control, empiecen por controlar su casa. El PP trabaja y da la cara; otros improvisan, crean chapuzas y alargan los plazos", ha remarcado.