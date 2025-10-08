Podemos llevará al Constitucional el "secuestro" de la Asamblea Regional por parte del PP y Vox

La diputada regional de Podemos-IU-AV, María Marín, y el secretario de Comunicación de Podemos, Víctor Egío, sujetan un cartel frente a la fachada de la Asamblea para denunciar la “parálisis” de la Asamblea - PODEMOS RM

CARTAGENA (MURCIA), 8 (EUROPA PRESS)

Podemos ha anunciado que llevará al Tribunal Constitucional el "secuestro" de la Asamblea Regional de Murcia si la próxima semana no se reanuda la actividad parlamentaria. Así lo ha advertido la diputada autonómica María Marín, quien ha denunciado que la Cámara "sigue bloqueada por los tejemanejes de la derecha y la extrema derecha", lo que impide a los grupos presentar iniciativas y ejercer el control al Gobierno regional.

Marín ha calificado de "insólita e injustificable" la situación actual del Parlamento autonómico, "el único de España que no ha recuperado su actividad ordinaria tras el verano". "Tanto el Congreso como todos los parlamentos autonómicos llevan semanas funcionando con normalidad, pero aquí seguimos paralizados por decisión del Partido Popular", ha señalado.

La diputada ha explicado que el PP justifica el bloqueo en que la tramitación de las leyes de simplificación y del taxi, iniciada en julio en sesión extraordinaria, impide abrir el periodo ordinario hasta su finalización, algo que, según Marín, "ahora se está alargando con la complicidad de Vox". "Se trata de una interpretación forzada del reglamento, sin paralelo en ninguna otra comunidad, y que además contradice lo que establece el artículo 80 del propio reglamento de la Cámara", ha afirmado. Ese artículo fija dos periodos ordinarios de sesiones: de septiembre a diciembre y de febrero a junio.

"La Asamblea es la voz de la ciudadanía de la Región de Murcia. Aquí estamos los representantes votados por el pueblo, nuestra función es traer sus iniciativas y controlar la acción del Gobierno. Con una Asamblea secuestrada, no hay ningún control al Ejecutivo", ha subrayado la portavoz morada.

Marín ha acusado al Partido Popular de "querer evitar el control de una Asamblea en la que no tiene mayoría" y ha advertido de que esta situación "acaba con un pilar esencial de la democracia, la división de poderes". "En la Región de Murcia no hay poder legislativo, está secuestrado por orden del Ejecutivo", ha denunciado.

En ese sentido, ha anunciado que si la Diputación Permanente "no resuelve esta situación la semana que viene y no comienza el periodo ordinario de sesiones", los servicios jurídicos de Podemos presentarán un recurso ante el Tribunal Constitucional. "El secuestro de la Asamblea nos parece un hecho gravísimo, porque no solo se secuestra a los grupos parlamentarios, se secuestra la voz de los ciudadanos y ciudadanas de nuestra tierra. No vamos a permitir que los tejemanejes de la derecha y la ultraderecha acaben con la Asamblea Regional, que es la voz de la Región de Murcia".