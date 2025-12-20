Los legendarios Iron Maiden llevan el Rock Imperium Festival de Cartagena a llenar ya el 75% de su aforo

Uno de lso conciertos de la pasada edición de Rock Imperium - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA

CARTAGENA (MURCIA), 20 (EUROPA PRESS)

La quinta edición del Rock Imperium Festival apunta a convertirse en la más grande de su historia y ya ha alcanzado el 75 por ciento de su aforo vendido, con Iron Maiden como gran protagonista del cartel. La banda de heavy metal más grande de todos los tiempos lidera una edición histórica que se celebrará del 3 al 5 de julio de 2026 en el Parque El Batel de Cartagena.

Iron Maiden será el gran cabeza de cartel de la jornada del sábado 4 de julio, en una cita llamada a marcar un antes y un después en la historia del festival. Su regreso a los escenarios españoles dentro del marco del Rock Imperium Festival 2026 ha provocado una respuesta masiva por parte del público, situando al festival al borde del sold out con muchos meses de antelación.

Junto a Iron Maiden, el festival contará también con nombres de primer nivel como Sabaton y Within Temptation, además de una potente selección de artistas que completan un cartel de auténtico lujo: Mastodon, Anthrax, Testament, Trivium, el esperado reencuentro de The Gathering, Queensrche, H.E.A.T, Lacuna Coil y muchos más. Una combinación de leyendas, regresos muy esperados y referentes actuales que refuerzan la identidad del Rock Imperium Festival como una cita imprescindible del calendario europeo.

Durante tres días, Cartagena volverá a vibrar en un entorno único, acogiendo a miles de fans en una celebración que promete quedar grabada en la historia del metal. La cuenta atrás ya ha comenzado y, una vez más, el metal escribirá un nuevo capítulo en el Rock Imperium Festival 2026.