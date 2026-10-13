El lince ibérico más antiguo conocido revive en réplicas de sus restos hallados en Quibas, en Abanilla - CARM

ABANILLA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)

El Gobierno regional ha presentado una réplica a tamaño real del esqueleto del lince ibérico más antiguo conocido, cuyos restos, con cerca de un millón de años de antigüedad, fueron hallados en el yacimiento paleontológico de Quibas, en Abanilla. La reproducción, compuesta por más de 60 elementos óseos, se expondrá en el Centro de Interpretación Paleontológico Sierra de Quibas, situado cerca del lugar del hallazgo.

El consejero de Medio Ambiente, Industria, Universidades, Investigación y Mar Menor, Juan María Vázquez, ha entregado una de las réplicas al alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco. Una segunda reproducción será cedida al Museo Arqueológico de la Región de Murcia, mientras que una tercera, que recrea el esqueleto completo, se encuentra en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de El Valle, según ha informado la Comunidad.

Vázquez ha destacado que el buen estado de conservación de los fósiles ha permitido conocer aspectos de la evolución y la biología de esta especie. Según ha señalado, su estudio ofrece información sobre cómo el lince ibérico respondió a los cambios climáticos del pasado y contribuye a comprender mejor los escenarios ambientales actuales.

El consejero ha recordado que las excavaciones en Quibas permitieron certificar el registro fósil más antiguo conocido del lince ibérico (Lynx pardinus). Los estudios han constatado que los ejemplares de aquella época eran ligeramente mayores que los actuales y tenían una dieta menos especializada en el consumo de conejos, por lo que podían capturar con mayor frecuencia presas de tamaño medio, como crías de gamos o incluso cabras montesas.

RÉPLICAS MEDIANTE IMPRESIÓN 3D

Para elaborar las reproducciones, los fósiles originales fueron escaneados y reproducidos en resina mediante impresión tridimensional de alta resolución. Posteriormente, las piezas recibieron un acabado artesanal para recrear la textura y la coloración de los huesos originales.

La actuación, financiada por la Fundación Séneca, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente, permite mostrar al público este hallazgo sin poner en riesgo la conservación de los fósiles originales.

"Estas actuaciones buscan acercar a la sociedad los resultados de la investigación científica, permitiendo que los ciudadanos conozcan los descubrimientos del yacimiento y pongan en valor el patrimonio paleontológico regional", ha afirmado Vázquez.

Además, dos graduados en Biología por la Universidad de Murcia que han comenzado el Máster en Paleontología Aplicada de la Universidad de Valencia desarrollarán sus trabajos de fin de máster en torno al yacimiento de Quibas. Uno estudiará las aves rapaces fósiles y su importancia para reconstruir los ecosistemas del Pleistoceno Inferior, mientras que el otro abordará la puesta en valor del patrimonio paleontológico y su potencial turístico.