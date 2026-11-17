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MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Seguimiento de las competencias regionales delegadas al Ayuntamiento de Murcia para la prestación de los servicios públicos de transporte de viajeros RMU-1 y RMU-2 han acordado la puesta en marcha de mejoras en las líneas 36 y 44, que conectan Murcia y sus pedanías con los municipios de Santomera y Alcantarilla.

En concreto, la mejora de la línea 44 Alcantarilla-Murcia contempla incorporar tres autobuses y tres conductores adicionales, con lo que la dotación pasaría de 12 a 15 vehículos. El refuerzo se concentrará en las horas punta de la mañana, en sentido Alcantarilla-Murcia, y del mediodía, en sentido Murcia-Alcantarilla, con siete expediciones reforzadas en cada sentido y vehículos de 80 plazas. Esta modificación permitirá ofrecer aproximadamente 1.760 plazas adicionales en las franjas de mayor demanda, han informado desde el Ejecutivo regional.

Por su parte, la línea 36 Santomera-Murcia incorporará un autobús y dos conductores más, pasando de tres a cuatro vehículos. Esta ampliación permitirá reducir la frecuencia entre Murcia y Santomera de 40 a 30 minutos, mientras que los servicios que conectan con El Esparragal, El Campillo y El Siscar pasarán de 80 a 60 minutos. La propuesta contempla asimismo ampliar el horario de funcionamiento y aportar unas 1.440 plazas adicionales al día.

Los refuerzos de ambas líneas está previsto que entren en funcionamiento antes de que finalice el año. Los usuarios conocerán los cambios días antes de su implantación con el objetivo de que se conozcan con la suficiente antelación las condiciones de prestación del servicio, los horarios y las frecuencias previstas en las conexiones que utilizan habitualmente.

ESTACIÓN DE RECARGA DE AUTOBUSES DE ALCANTARILLA

Durante la reunión también tuvo lugar la formalización de la entrega al Ayuntamiento de Murcia de las llaves de la estación de recarga de autobuses eléctricos de Alcantarilla.

Esta infraestructura forma parte de las actuaciones vinculadas a la movilidad sostenible y la electrificación del transporte público regional.

La cesión demanial fue autorizada por el Consejo de Gobierno el pasado 5 de noviembre, para el uso gratuito de los diez cargadores destinados al abastecimiento de los autobuses Movibus cien por cien eléctricos cedidos al consistorio para que presten servicio en las conexiones metropolitanas entre Murcia, Alcantarilla, Beniel y Santomera.

COMISIÓN DE SEGUIMIENTO

Este órgano está recogido en el artículo 8 del acuerdo suscrito entre la Consejería de Infraestructuras y Desarrollo Territorial y el Ayuntamiento de Murcia, el 30 de octubre de 2025, en el que se establece que esta comisión se reunirá al menos una vez al trimestre, y le corresponderá las funciones propias de seguimiento, vigilancia, propuestas de actuación e interpretación previstas en la legislación vigente.

La reunión se ha celebrado este martes con la participación del director general de Movilidad y Transportes, José Antonio Verdú; el concejal de Fomento, Movilidad y Gestión Económica de Murcia, José Francisco Muñoz, y cuatro representantes de ambas administraciones. Además, asistieron como invitados a la Comisión el concejal de Desarrollo Económico y Proyectos Europeos de Alcantarilla, José Antonio López, y el concejal de Movilidad y Transportes de Santomera, José Antonio Martínez.