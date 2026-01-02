La lluvia obliga a modificar los actos previstos para la llegada de los Reyes en numerosos municipios de la Región

Archivo - La cabalgata de los Reyes Magos en Cartagena - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

MURCIA 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La previsión de lluvias para el día 5 de enero, víspera de Reyes, ha provocado que numerosos municipios de la Región de Murcia hayan decidido adelantar o modificar sus planes para ese día.

En Cartagena el Ayuntamiento ha cancelado la cabalgata y la ha sustituido por un pasacalles protagonizado por los Reyes Magos este sábado. De este modo, sus Majestades llegarán a las 11.30 horas a la plaza del Icue, donde se reunirán con su cartero real y después se desplazarán a pie hasta el Palacio Consistorial, en el que ofrecerán la recepción habitual durante el resto de la mañana.

El recorrido partirá desde la Pescadería y discurrirá por todo el paseo Alfonso XII hasta la plaza del Ayuntamiento, con la llegada prevista a las 19.00 horas. En ese punto se sumarán a los voluntarios que repartirán el tradicional roscón de Reyes de Cope y se programarán actividades previas al reparto del roscón desde las 17.00 horas.

La tradicional llegada de los Reyes Magos de Oriente a Alcantarilla en avión no se podrá llevar a cabo este año, sino que lo harán este sábado, a las 18.00 horas, por vía terrestre, ya que se ha suspendido la jornada de puertas abiertas en la Base Aérea.

La cabalgata tendrá lugar desde la plaza de España a la calle Término. Por la mañana, los niños podrán entregar sus cartas a Melchor, Gaspar y Baltasar a las 11.00 horas en la plaza Adolfo Suárez, donde además podrán degustar roscón.

En el caso de Cehegín, la cabalgata se adelanta a las 17.30 horas de este sábado y los niños podrán ir a entregar sus cartas a partir de las 10.30 horas al Convento de San Esteban.

La misma decisión ha tomado el Ayuntamiento de Mula, que también ha cambiado de fecha el desfile de los Reyes Magos y se realizará este sábado a las 19.00 horas desde el Espacio M, continuando por calle Emeterio Cuadrado, calle Boticas y finalizando en la Plaza del Ayuntamiento.

Este sábado también se celebrará la cabalgata en Jumilla. Será a las 17.00 horas. Además, la recepción en el Ayuntamiento a los Reyes Magos y la visita a los centros de Jumilla también se trasladan a la mañana del sábado 3 de enero, así como el roscón gigante y chocolatada que se llevará a cabo tras finalizar la cabalgata en el Paseo Poeta Lorenzo Guardiola.

En Abarán, la entrega de cartas se realizará este sábado en el edificio Cima a las 12.00 horas, mientras que la cabalgata de Reyes tendrá lugar a las 17.00 horas, manteniendo el recorrido habitual.

En Totana, la jornada de este sábado comenzará a las 11.00 horas con la entrega de cartas de los pequeños de la casa junto al árbol de la Navidad, en la plaza de la Constitución. Ya por la tarde, a las 17.30 horas, los Reyes Magos saludarán a los niños desde el balcón del Ayuntamiento, antes de comenzar la cabalgata.

En Ceutí, el Consistorio ha decidido adelantar la cabalgata a este sábado, a las 18.00 horas, desde la iglesia de Santa María Magdalena, aunque por la mañana también habrá actividades a partir de las 11.00, como talleres, una pista americana y videojuegos en la plaza del Ayuntamiento.

ACTOS PARA EL DÍA 5

Hay otros municipios que han optado por modificar los actos de bienvenida a los Reyes Magos, como San Javier que los ha reubicado. Por un lado, en la pedanía de Santiago de la Ribera, en lugar del desembarco y la gran cabalgata se realizará una recepción a Sus Majestades en el centro cultural Príncipe de Asturias, a partir de las 17.00 horas.

Por otro lado, en San Javier se han cancelado los actos previstos en la Plaza de España. En su lugar, el alcalde, José Miguel Luengo, entregará la llave mágica a los Reyes Magos en un espectáculo de música y luz protagonizado por personajes Disney en el pabellón auxiliar del polideportivo municipal, a las 19.00 horas.

En La Manga del Mar Menor, los actos se trasladan al pabellón deportivo del kilómetro 12 y la llegada de los Reyes Magos de Oriente será a las 18.00 horas.

El Ayuntamiento de Molina de Segura, ha anunciado que en el caso de que la Cabalgata de Reyes, prevista para el próximo lunes, 5 de enero, quede suspendida por la amenaza de lluvias, se llevará a cabo, ese mismo día, de 12.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, una recepción de Sus Majestades de Oriente en el Salón de Plenos, para que todos los niños puedan entregar sus cartas.

Esto se dará a conocer este próximo domingo, cuando el Ayuntamiento comunicará, a través de sus canales oficiales, si se procede a hacer efectiva esta alternativa en el caso de lluvia.

En San Pedro del Pinatar mantienen los actos para la víspera de Reyes pero con cambios, ya que ha sustituido el tradicional desfile por una cabalga estática que se celebrará en tres pases, a las 17.00horas, las 18.15 horas y las 19.30 horas, en el Pabellón Príncipe de Asturias de forma estática. Una vez finalizados los espectáculos, los Reyes Magos recibirán a los niños.

De momento, en Murcia han decidido "apurar al máximo" y será el mismo lunes a las 10.00 horas cuando se reúnan los servicios involucrados para decidir si la cabalgata sigue adelante o se ponen en marchas unas alternativas que se darán a conocer en ese momento.