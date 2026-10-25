Localizan en la Isla de las Palomas un caso excepcional de albinismo en un pollo de pardela cenicienta

Ejemplar de pardela cenicienta albina, localizada en la Isla de las Palomas en Cartagena. - CARM

MURCIA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Patrimonio Natural y Acción Climática ha localizado en la Isla de las Palomas, en Cartagena, un ejemplar de pollo de pardela cenicienta mediterránea (Calonectris diomedea) con albinismo oculocutáneo puro durante la campaña de monitorización y anillamiento de aves marinas de 2026.

El Grupo de Aves Acuáticas y Marinas del Programa de Censo y Seguimiento Biológico de Fauna Amenazada encontró el ejemplar en el interior de su hura, el nido subterráneo que utiliza esta especie. Este presenta ausencia total de melanina, plumaje completamente blanco, piel rosada y ojos rojos.

Los técnicos han confirmado que estas características se corresponden con un caso de albinismo verdadero y permiten diferenciarlo del leucismo, alteración en la que la pérdida de pigmentación es parcial y los ojos mantienen su coloración oscura. Se trata del primer registro documentado de albinismo puro en un pollo de nido de pardela cenicienta en el litoral español.

La directora general de Patrimonio Natural y Acción Climática, Inmaculada Torres, explicó que "la singularidad de este ejemplar aporta información de interés científico sobre una especie marina cuya reproducción en la Región de Murcia se concentra en la Isla de las Palomas".

La Isla de las Palomas está catalogada como Zona de Especial Protección para las Aves y forma parte de la Reserva Marina de Cabo Tiñoso. Alberga la única colonia de reproducción de pardela cenicienta de la Región de Murcia, que se monitoriza de forma continuada desde 2017 dentro del Programa de Seguimiento de Fauna Amenazada.

El pollo ha sido marcado con una anilla metálica oficial y los datos quedarán integrados en las bases de la red internacional EURING, de manera que el ejemplar pueda ser identificado si vuelve a ser observado o recuperado en cualquier punto de sus rutas migratorias atlánticas o mediterráneas.

Torres señaló que "el anillamiento permite disponer de una identificación inequívoca del animal y, si vuelve a localizarse en el futuro, conocer datos sobre sus desplazamientos y su supervivencia".

Y es que, el albinismo oculocutáneo es una mutación genética de carácter recesivo y extremadamente rara en aves marinas pelágicas. La ausencia de melanina puede afectar a la agudeza visual y provocar fotofobia ante la exposición al sol. También puede reducir la resistencia estructural del plumaje frente al desgaste causado por el viento, el agua marina y la sal.

Estas condiciones resultan especialmente relevantes en una especie que pasa la mayor parte de su vida en el mar y solo permanece en tierra durante el periodo reproductor. Es previsible que, a lo largo de octubre, el pollo completará su proceso natural de emancipación y abandonará el islote para emprender su primer vuelo hacia el mar abierto.

SEGUIMIENTO DESDE 2017

El Grupo de Aves Acuáticas y Marinas monitoriza la población de pardela cenicienta en la Isla de las Palomas desde 2017 y durante las dos últimas campañas se han anillado un total de 20 pollos, 12 en 2025 y ocho en 2026. Está actuación está cofinanciada por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

El anillamiento científico permite obtener información sobre la evolución de las poblaciones y sobre los movimientos de ejemplares que, como la pardela cenicienta, desarrollan la mayor parte de su ciclo vital en el medio marino. La información procedente de futuras observaciones del pollo albino se incorporará al seguimiento ordinario de la especie.

"La prioridad ahora es mantener el seguimiento científico previsto y registrar cualquier información que pueda obtenerse en el futuro a partir de su anilla", indicó Inmaculada Torres.