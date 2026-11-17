Archivo - López Abad (CROEM) califica de "electoralista" la subida del SMI - EUROPA PRESS - Archivo

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Regional de Organizaciones Empresariales de Murcia (CROEM), Miguel López Abad, ha calificado de "electoralista" la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.286 euros, al considerar que se plantea a menos de dos semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre y sin tener en cuenta el diálogo social.

"Desde CROEM nos oponemos rotundamente a las decisiones y a las medidas que se toman unilateralmente. No teniendo en cuenta el diálogo social, como siempre decimos, que se conforma por parte del Gobierno, sindicatos y patronales", ha afirmado López Abad.

El presidente de la patronal murciana ha cuestionado tanto la justificación económica del incremento como el momento elegido para anunciarlo. A su juicio, la medida "no tiene sentido en el tiempo" y "no tiene justificación económica". En este sentido, ha señalado que España ya tiene el SMI por encima del 60% del salario medio, umbral que, según ha recordado, establece la Unión Europea.

López Abad también ha criticado que la subida se plantee en noviembre, cuando, según ha indicado, las revisiones salariales suelen abordarse en diciembre, enero o incluso febrero, y ha defendido que deben negociarse en la mesa del diálogo social. "A poco menos de dos semanas de unas elecciones las tenemos que tachar de electoralistas", ha señalado.

Asimismo, ha puesto en duda que el incremento vaya a beneficiar directamente a los trabajadores y ha sostenido que sí supondrá un aumento de los ingresos del Estado. "No creemos que vaya a beneficiar de una manera directa a los trabajadores. Sí va a hacer que ingrese más dinero el Estado", ha manifestado.

Estas declaraciones se producen después de que CROEM rechazara la nueva subida del SMI y reclamara que su actualización se negocie con el Gobierno que resulte de las elecciones generales del 29 de noviembre, con la participación de los interlocutores sociales y atendiendo a criterios económicos objetivos.