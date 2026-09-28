1120767.1.260.149.20260928132355 López Miras acusa al Gobierno de "diluir" el problema de la vivienda entre las CCAA: "Yo invito y tú pagas" - PPRM

Dice que es Sánchez quien tiene que poner una solución encima de la mesa y cree que la acampada debería ser "en los jardines" de Moncloa

MADRID/MURCIA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, el 'popular' Fernando López Miras, ha acusado este lunes al Ejecutivo de "diluir" entre las comunidades autónomas su responsabilidad con el problema de la vivienda. "Es muy típico de la política de Pedro Sánchez y del Gobierno de España, el 'yo invito y tú pagas'", ha declarado.

"La responsabilidad es del Gobierno de España y es quien tiene que poner una solución encima de la mesa", ha señalado López Miras este lunes en declaraciones a los medios antes de participar en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular en Madrid.

Así se ha expresado en el marco de la tercera jornada de acampada en Sol, convocada por el Sindicato de Inquilinas para reclamar un nuevo decreto de vivienda que ofrezca medidas que garanticen el derecho a ésta; tras el episodio de desahucio de Mari Carmen, la mujer de 87 años que vivía desde hace 71 años en el barrio de Retiro de Madrid.

Un real decreto ley en materia de vivienda que incluirá una batería de medidas urgentes para "defender el derecho a la vivienda", entre ellas la protección ante los desahucios y la estabilización de los contratos de alquiler; y que el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana pretende aprobar este martes en el Consejo de Ministros.

Ante ello, López Miras ha asegurado que el problema de la vivienda lo ha propiciado "estrictamente" el Gobierno, argumentando que "antes de que Sánchez llegase al Gobierno, la vivienda era el problema número 16 para los españoles y ocho años después, es el principal problema".

"Esto pasa cuando la ley de vivienda la presenta Bildu y cuando hay una vivienda que defiende más a los okupas que a los propietarios, cuando hay un modelo de vivienda intervencionista y cuando la escasez de vivienda es más que evidente", ha lamentado.

"PONER LA PELOTA EN EL TEJADO DE LAS CCAA"

Así las cosas, ha indicado que considera "mucho más propio" que la acampada fuera "en los jardines de La Moncloa, más que en la Puerta del Sol"; y ha criticado al Ejecutivo por, a su juicio, "eximirse de todas las responsabilidades intentando poner la pelota en el tejado de las comunidades autónomas".

"Lo hemos visto en la crisis de Ceuta donde las únicas propuestas parece que son las de repartir el problema entre todos los españoles y diluir su responsabilidad entre todas las comunidades autónomas. Ahora con el problema de la vivienda quiere hacer lo mismo, 'yo invito y tú pagas'", ha sentenciado.