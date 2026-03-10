López Miras afirma que el Centro de Especies del Mar Menor será un complejo científico "de primer nivel"

El jefe del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, preside el acto de presentación del proyecto del Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor - CARM

MURCIA 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha presentado este martes el proyecto del futuro Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor (OM2), "un complejo científico de primer nivel al servicio de la recuperación del ecosistema", según ha informado la Comunidad.

López Miras ha explicado que el proyecto está diseñado específicamente "para trabajar con especies marinas, estudiar su ciclo completo de vida y generar conocimiento aplicado que pueda incorporarse de manera directa a la gestión ambiental del Mar Menor".

Esta infraestructura, que se ubicará en la antigua terminal de aeródromo de San Javier, contará con 21 tanques marinos con una capacidad total superior a los 1.100 metros cúbicos de agua, y destinados a la conservación y recuperación de especies.

Además, incorporará siete laboratorios especializados, cuatro de los cuales serán abiertos y visibles al público.

El jefe del Ejecutivo autonómico, que ha presentado el proyecto junto al equipo redactor de esta infraestructura, liderado por José Manuel Chacón, ha explicado que la iniciativa contará con un presupuesto de construcción de unos 12 millones de euros, cofinanciados hasta en un 60% por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y en un 40% con fondos propios de la Comunidad Autónoma.

López Miras ha explicado que el OM2 "permitirá estudiar el ciclo completo de vida de las especies del Mar Menor en condiciones controladas, perfeccionar protocolos de conservación y aumentar las probabilidades reales de recuperación y reintroducción en el medio natural".

El centro se ubicará sobre una superficie de unos 15.000 metros cuadrados, reutilizando instalaciones existentes para reducir el impacto ambiental y optimizar recursos públicos.

Se trata de un proyecto sostenible e integrado en el entorno, que contempla la renaturalización de 1.600 metros cuadrados con soluciones basadas en la naturaleza, así como sistemas de eficiencia energética avanzada y gestión responsable del agua.

"El centro será una fuente permanente de generación de datos científicos", ha agregado López Miras, por lo que los análisis biológicos y ambientales "se integrarán en series temporales de datos que permitirán anticipar riesgos, evaluar medidas y orientar las decisiones públicas con base científica propia".

De este modo, el OM2 se convertirá en "un laboratorio vivo que apoyará la toma de decisiones sobre el Mar Menor".

Igualmente, el presidente ha puesto en valor que esta infraestructura "abrirá una nueva etapa en la que se reforzará la colaboración entre la ciencia y el compromiso institucional con la protección del Mar Menor a largo plazo".

"Proteger el Mar Menor es un compromiso de todos porque forma parte de nuestra vida: vivimos junto a él, lo disfrutamos y queremos dejarlo en las mejores condiciones a quienes vendrán detrás", ha señalado.

Según explicó el presidente, el centro consolidará una red estable y permanente de generación de conocimiento y de investigación en colaboración con las universidades de la Región, los centros de investigación y el Comité de Asesoramiento Científico.

"Queremos que la Región de Murcia no sólo recupere su ecosistema más emblemático, sino que también se convierta en referencia científica en el estudio de ecosistemas lagunares costeros", ha trasladado López Miras.

El OM2 es la evolución natural del Banco de Especies, impulsado en 2019 por el Gobierno regional junto a la Universidad de Murcia para garantizar la conservación de especies especialmente vulnerables. Gracias al trabajo realizado por el equipo investigador, se han desarrollado programas de reproducción y conservación de especies como la nacra, el caballito de mar o el fartet.

UNIÓN DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DIVULGACIÓN

El Centro de Conservación y Recuperación de Especies del Mar Menor combinará investigación científica y divulgación mediante un recorrido expositivo estructurado en tres grandes zonas: la Oceánica, la Mediterránea y la del Mar Menor.

Este itinerario permitirá comprender la conexión entre los ecosistemas marinos globales y el entorno local, conocer la biodiversidad mediterránea y acercar a los visitantes a los equilibrios ecológicos y retos actuales del Mar Menor. Para ello, el visitante avanzará hacia ambientes de progresiva oscuridad y humedad, simulando una inmersión en el mar que lo llevará desde el océano hasta el propio Mar Menor.

Durante dicho recorrido, los ciudadanos podrán descubrir los 21 tanques marinos, los 17 acuarios interiores y los cuatro tanques en semilibertad. El itinerario culminará con un mirador orientado al Mar Menor.