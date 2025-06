López Miras afirma que es "muy difícil de creer" que Sánchez no supiera nada y tilda la situación de "insostenible"

Descarta la posibilidad de que el PP presente una moción de censura y reclama la convocatoria de elecciones generales

MURCIA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este martes que es "muy difícil de creer" que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, no supiera nada del caso de corrupción en el seno de su partido y ha calificado la situación de "imperdonable" e "insostenible".

"No puede ser que todos a su alrededor fueran corruptos y él no tuviese la más mínima sospecha, que todo su entorno personal, del Partido Socialista y de gobierno esté ahora mismo acorralado por la justicia y él no supiera nada, esto es muy difícil de creer", ha dicho en un acto en Málaga.

Para López Miras, Sánchez ha perdido "el sentido de la realidad" y está "políticamente con respiración asistida", por lo que "la única salida digna" que le queda es convocar elecciones generales en España y "evitar" así continuar con "el bochorno por el que están pasando los españoles".

"Ya no vale pedir perdón por algo que es imperdonable y que tenía que saber, ya no vale intentar distraer la responsabilidad cuando la única responsabilidad es suya. Todo su entorno está manchado por la sombra de la corrupción", ha remarcado el presidente regional en un contacto con medios de comunicación.

Ha denunciado que Sánchez "no ha hecho absolutamente nada" frente a las investigaciones por corrupción que afectan a su entorno político y que ha sido la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que "ha tomado las decisiones" y "ha reestructurado al Gobierno y al Partido Socialista con sus investigaciones y con sus informes".

"Ha sido la UCO la que le ha investigado, no él", ha enfatizado López Miras, que ha instado a Sánchez a "convocar elecciones para devolverle la dignidad al pueblo español" ante una situación que ha calificado de "bochornosa" e "imperdonable".

En este sentido, ha señalado que, además, el presidente Sánchez "está perjudicando el prestigio y la reputación del país", lo que "va directamente unido a la capacidad de inversores y de crecimiento de nuestras empresas, de nuestro tejido productivo de España".

Preguntado sobre la posibilidad de que el PP presente una moción de censura, el dirigente regional ha señalado que su partido "no va a propiciar que otra vez Bildu, Junts, Esquerra Republicana de Cataluña, Sumar, Podemos, vuelvan a hacer piña con Pedro Sánchez y vuelvan a reforzarlo para dos años más".

A este respecto, López Miras ha insistido en que "darle la oportunidad" a Sánchez de "salir a hombros" de las fuerzas independentistas y de la izquierda para seguir al frente del Gobierno de la Nación hasta 2027 es "una estrategia bastante errónea y equivocada".