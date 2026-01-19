López Miras: "Ahora lo más importante es que se trabaje en el rescate y después saber las causas"

1043893.1.260.149.20260119124706 Minuto de silencio en la puerta del Palacio de San Esteban con motivo del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

MURCIA 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional ha realizado un minuto de silencio en la puerta del Palacio de San Esteban este lunes a las 12.00 horas con motivo del accidente ferroviario ocurrido este domingo en Adamuz (Córdoba).

El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha transmitido "el apoyo, cariño y solidaridad de toda la Región de Murcia a las familias y amigos de las víctimas" y ha agradecido y reconocido "el trabajo de los servicios de emergencia y de los vecinos de Adamuz que se han desplazado para ayudar".

"Ahora lo más importantes es que los servicios de emergencias puedan trabajar en el rescate, en la atención de los heridos y las víctimas y después saber cuáles han sido las causas de algo tan trágico", ha apuntado.

Asimismo, López Miras ha explicado que este domingo por la tarde se puso en contacto con el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, para poner a disposición del gobierno andaluz y central todos los recursos de los servicios de emergencia y sanitarios de la Región aunque "de momento no se ha requerido esta colaboración".

López Miras, a preguntas de los periodistas, ha recordado el accidente ferroviario ocurrido en Chinchilla (Albacete) en 2003 en el que fallecieron 19 personas que realizaban en trayecto Murcia- Madrid. "A todos nos venía a la cabeza, este 18 de enero de 2026 también va a grabado ya para siempre en la memoria de todos los españoles".