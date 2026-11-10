Archivo - López Miras anuncia 4,5 millones para las obras del Depósito Franco y el Centro de Transportes de la ZAL de Los Camachos - CARM - Archivo

MURCIA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha anunciado que el Consejo de Gobierno aprobará este jueves una dotación de 4,5 millones de euros para licitar y ejecutar las obras del Depósito Franco y del Centro de Transportes de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Los Camachos, en Cartagena.

En una entrevista en COPE Cartagena este martes, López Miras ha explicado que esta inversión supondrá un impulso para la ZAL y ha señalado que se ha trabajado en esta actuación junto a los empresarios de Cartagena, la patronal COEC y la organización empresarial del transporte. El presidente regional ha enmarcado el anuncio en la apuesta del Ejecutivo autonómico por el desarrollo industrial y logístico del municipio.

Por otro lado, López Miras ha defendido que la Policía Nacional y la Guardia Civil sean reconocidas como profesiones de riesgo. "Si esto no es una profesión de riesgo, si el estar cada día en las calles de la región de Cartagena defendiendo y garantizando la seguridad de las personas no es una profesión de riesgo, no sé qué puede serlo", ha afirmado.

En este sentido, ha asegurado que la Región de Murcia es la comunidad autónoma con menos efectivos de ambos cuerpos por cada 100.000 habitantes. Según ha señalado, el refuerzo de efectivos en otras zonas habría desplazado hacia las costas regionales a las mafias dedicadas al tráfico de personas. También ha afirmado que en lo que va de año han llegado a la Región, principalmente por Cartagena, más inmigrantes en situación irregular que a Andalucía.

El presidente regional ha acusado al Ministerio del Interior y al delegado del Gobierno de mantener una situación de "impunidad" y "descontrol" en el litoral murciano.

Asimismo, ha reprochado al Ejecutivo central la falta de avances en infraestructuras ferroviarias y ha citado la variante de Alumbres, que considera fundamental para el desarrollo de la ZAL y el puerto de Cartagena. Ha contrapuesto esta situación con las inversiones que, según ha indicado, está realizando el Gobierno regional en el municipio.

Por último, preguntado por la huelga general convocada para este miércoles 11 de noviembre, López Miras ha confirmado que no secundará el paro y ha cuestionado su convocatoria. A su juicio, los sindicatos no han convocado una huelga durante los últimos ocho años pese al encarecimiento de la vivienda y de los productos básicos, y ha apuntado que se celebra dos días antes del inicio de la campaña electoral.