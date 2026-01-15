López Miras anuncia la candidatura de la Región de Murcia para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública

Archivo - El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras - CARM - Archivo

La sede se ubicaría en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar

CARTAGENA (MURCIA), 15 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha anunciado este jueves en el Pleno de la Asamblea Regional que su Ejecutivo ha acordado presentar la candidatura para que la Región de Murcia albergue la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública (AESP) en el Pabellón Docente Virgen de la Arrixaca del Campus de Ciencias de la Salud de El Palmar.

López Miras ha informado de que el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a esta candidatura en su sesión de este jueves, y la Consejería de Salud presentará formalmente la propuesta este viernes, 16 de enero.

La candidatura de la Región de Murcia ofrece una infraestructura preparada para acoger a este organismo público, que dependerá del Ministerio de Sanidad y trabajará en coordinación con las comunidades autónomas.

El eje central de la candidatura es el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) Pascual Parrilla, centro acreditado por el Instituto de Salud Carlos III que aglutina el 80 por ciento de la masa investigadora regional.

La integración física con la práctica clínica está garantizada por el Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, un nodo de referencia nacional para investigación clínica, generador de datos epidemiológicos y vinculado al IMIB mediante convenios consolidados.

Además, la Región de Murcia ofrece una red universitaria multidisciplinar, formada por la Universidad de Murcia, la Politécnica de Cartagena, la UCAM y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Estos centros universitarios actúan como cantera integral de talento con capacidad suficiente para ofrecer un flujo continuo de especialistas en las áreas demandadas por la Agencia, como epidemiología, ciencia de datos, salud ambiental o comunicación científica, entre otras.

En la candidatura, la Comunidad ofrece la cesión de una superficie superior a los 4.000 metros cuadrados construidos, de modo que garantiza que la Agencia pueda expandirse de los 60 empleados iniciales previstos hasta 300 sin necesidad de reubicación o ampliaciones.

Además, se reúnen los requisitos exigidos en la convocatoria en cuanto a disponibilidad del inmueble, espacios técnicos, servicios generales, conectividad digital y seguridad. Este aprovechamiento de patrimonio público existente representa un modelo de eficiencia económica y responsabilidad fiscal, eliminando los costes de construcción o adquisición de nueva sede.

A ello se suma que la propuesta del Gobierno regional permite insertar la Agencia en el corazón de un ecosistema integrado de investigación, enseñanza y práctica clínica que potenciaría su operatividad desde el primer día de funcionamiento.

En cuanto a la conectividad con destinos internacionales, está garantizada por dos aeropuertos: el de Murcia, a 20 minutos, y el de Alicante, a menos de 50 minutos, que ofrecen acceso directo a destinos europeos prioritarios. Esto se complementa con la estación de AVE a menos de diez minutos del pabellón docente.

Entre las principales funciones de la Agencia estarán la coordinación de la Red Estatal de Vigilancia en Salud Pública, la detección temprana de riesgos sanitarios, la elaboración de planes de preparación y respuesta ante emergencias y la emisión de un informe anual sobre el estado de salud en España.

El organismo también incorporará el enfoque 'Una sola salud', dado el relevante papel de los agentes patógenos de origen animal en las enfermedades infecciosas humanas.

La instalación de la Agencia Estatal de Salud Pública en Murcia generaría un impacto económico significativo, con creación de empleo directo e indirecto, y un efecto multiplicador al atraer empresas de base tecnológica e investigadores. Igualmente, potenciaría interacciones con el Parque Científico de Murcia y consolidaría a la Región como un polo de excelencia en salud pública.