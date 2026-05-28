López Miras anunciará este jueves una remodelación del Gobierno regional

Archivo - El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras (Archivo) - CARM - Archivo

MURCIA 28 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Gobierno regional, Fernando López Miras, anunciará este jueves a las 11.30 horas la remodelación de su ejecutivo "para dar un impulso hasta el final de legislatura", según han confirmado desde la comunidad autónoma a Europa Press.

El jefe del ejecutivo ha convocado a los medios de comunicación esta misma mañana para dar cuenta de su decisión en el Palacio de San Esteban.

Además, a primera hora se ha suspendido la reunión del Consejo de Gobierno y el Pleno de la Asamblea Regional.