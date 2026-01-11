López Miras asiste al Encuentro de Cuadrillas de Patiño, "muestra de identidad, cultura y ADN murciano"

López Miras asiste al Encuentro de Cuadrillas de Patiño - ANGELA ORTIZ
Europa Press Murcia
Publicado: domingo, 11 enero 2026 16:34
MURCIA 11 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, asistió hoy al XXXVII Encuentro de Cuadrillas de Patiño, en Murcia, donde destacó que se trata de "una muestra de identidad, cultura, tradición y ADN murciano".

"Es una de esas mañanas en la que defendemos lo nuestro, lo que somos y lo que tenemos que seguir siendo", dijo el jefe del Ejecutivo autonómico, quien recordó también la figura de Manuel Cárceles 'El Patiñero', impulsor de este certamen.

