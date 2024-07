López Miras avanza que la nueva composición del Gobierno regional se conocerá el lunes y no contará con vicepresidencia

SAN PEDRO DEL PINATAR (MURCIA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este sábado que el próximo lunes por la mañana se conocerá la nueva composición del Ejecutivo autonómico tras la salida de Vox, aunque ha adelantado que no contará con una vicepresidencia, cargo ocupado hasta ahora por José Ángel Antelo.

López Miras ha hecho estas declaraciones a preguntas de los medios de comunicación durante la clausura del Curso de Verano del PP de la Región de Murcia en San Pedro del Pinatar, al que ha asistido como presidente de ese partido junto a la secretaria nacional de los 'populares', Cuca Gamarra.

El jefe del Ejecutivo autonómico ha defendido que el PP ha cumplido "todos y cada uno" de los puntos incluidos en el pacto de Gobierno suscrito con los de Santiago Abascal en la Región y ha remarcado que en esta comunidad "ha habido un gobierno que ha gobernado con todos y para todos, que funcionaba" y que, a partir de ahora, "seguirá funcionando".

"Creo que esta es una muestra de la responsabilidad y el compromiso del Partido Popular con la Región de Murcia", ha comentado el dirigente regional, quien ha avanzado que ya tiene los nombres de las personas que sustituirán en los cargos a los dos consejeros de Vox --José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo--, aunque los dará a conocer este lunes.

Para López Miras, la acogida por parte de la Comunidad de 16 menores extranjeros no acompañados que se encuentran "en una situación de vulnerabilidad" no justifica la ruptura de los gobiernos autonómicos en coalición. "Hay que ver detrás de esa justificación otra causa que está muy lejos de la Región de Murcia", ha aseverado.

Respecto a si se plantea convocar elecciones autonómicas, López Miras ha recordado que en el último año se han celebrado tres comicios. "Sinceramente, no creo que la mayoría de los ciudadanos de la Región de Murcia estén ansiosos de que haya otro proceso electoral", ha dicho.

Ha insistido en que la ciudadanía dio "la inmensa mayoría" a su partido en las pasadas elecciones autonómicas, cuando el PP obtuvo "uno de los mejores resultados de España" y se quedó a dos escaños de obtener mayoría absoluta en la Asamblea Regional. "Por tanto, creo que los murcianos ya hablaron hace un año".

GAMARRA: "VOX HA ELEGIDO AGITAR"

Por su parte, Gamarra ha agradecido la invitación a participar en la escuela de formación de cargos del PPRM y ha puesto en valor la labor de López Miras como líder del partido en la Región y como "garantía de estabilidad para los ciudadanos".

"Lo ha demostrado en otras legislaturas y lo ha vuelto a demostrar en unas circunstancias en las que Vox, entre gobernar y agitar, ha elegido agitar; pero eso no es compatible con gobernar, así que 'pues adiós', seguimos gobernando, que creo que es la clave", ha recalcado la dirigente del PP.

Ha afirmado que "la pasada semana había gobierno en la Región de Murcia" y el próximo lunes "seguirá habiendo un gobierno de la Región de Murcia con Fernando López Miras al frente", y todo, ha precisado, "con un único objetivo, que es cumplir con los ciudadanos que nos votaron hace apenas un año".

A este respecto, ha indicado que "Vox ha decidido fallar a aquellos que les votaron para que formaran parte de esos gobiernos" autonómicos, cinco en el conjunto del país. "Les ha fallado con unas excusas que nadie entiende, que no las entienden sus cargos ni sus votantes, que no han sabido explicar posiblemente no porque no pueden".

La dirigente del PP ha querido transmitir a los ciudadanos de la Región de Murcia que "Vox abandona, pero que el Partido Popular no les va a fallar". Así, ha subrayado que el PP gobernará ahora "en minoría" y ofreciendo "estabilidad", algo que "va a hacer Fernando López Miras, como ha hecho en otras legislaturas".

"Lo que nos piden --los ciudadanos-- no sólo es madurez política, sino que eso vaya acompañado de responsabilidad, de seriedad y de políticas serias, y en el Partido Popular de la Región de Murcia eso está presente porque Fernando López Miras representa todo eso", ha enfatizado la política del PP.

Del mismo modo, ha insistido en que "hay quien acepta los chantajes, acepta la presión constante en perjuicio de los ciudadanos y únicamente pensando siempre en sus cálculos y en sus réditos electorales", pero eso, ha destacado, "no es el Partido Popular".

Así, ha señalado que López Miras comenzó la semana pasada con un gobierno de coalición y la próxima arrancará "con un gobierno en minoría que seguirá manteniendo ese objetivo de seguir bajando impuestos, generando actividad económica, haciendo que se cree empleo en esta comunidad autónoma como se está creando".

Preguntada sobre el hecho de que Abascal culpe al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de la ruptura, Gamarra ha sostenido que el dirigente de Vox "haría bien en asumir su responsabilidad y ser claro y no intentar echar la culpa a otros".

En este sentido, ha manifestado que en el PP "ni aceptamos chantajes, ni aceptamos presiones absolutamente de nadie, ni del Partido Socialista, ni de Vox", y se ha dirigido a quienes han votado a Vox al afirmar que "nosotros vamos a seguir gobernando absolutamente para todos y no les vamos a fallar porque tenemos muy claro quién es nuestro adversario político, que se llama Pedro Sánchez".

Asimismo, ha querido dejar claro que en su partido "existe la libertad de afiliación y, por tanto, si un ciudadano quiere afiliarse al Partido Popular siempre va a tener las puertas abiertas de un partido que cree en la democracia y en esos principios democráticos".

"El Partido Popular siempre está abierto a todos los españoles y eso yo creo que es una garantía de crecimiento y sobre todo de un partido que es de mayorías y que es la casa común del centro derecha en España", ha agregado Gamarra.