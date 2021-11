López Miras, en el Congreso del PP-A: "la llegada de Casado a la Moncloa pasa antes por Andalucía y por Juanma Moreno"

Afirma que "Casado tiene que ser presidente con urgencia de todos los españoles" porque "España está a la deriva"

El líder del PP de la Región y jefe del Gobierno murciano, Fernando López Miras, ha participado este viernes en el '16 Congreso del PP en Andalucía', donde ha asegurado que la llegada a la Moncloa del presidente del PP nacional, Pablo Casado, "pasa antes por Andalucía" y por que Juanma Moreno "siga siendo presidente de todos los andaluces a partir de las próximas elecciones".

López Miras ha hecho estas declaraciones durante su participación en la mesa de presidentes autonómicos celebrada en el marco del Congreso del PP andaluz que ha tenido lugar en Granada y en la que ha intervenido junto a sus homólogos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Galicia, Alberto Núñez Feijóo; Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco; y Ceuta, Juan Vivas; en un acto que ha sido moderado por el presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno.

Durante su intervención, López Miras ha destacado que lo que está haciendo Moreno y el PP en las comunidades que lidera con los gobiernos de la "libertad" es lo que "realmente queremos para España, para que Casado sea el presidente de Gobierno de todos los españoles, que es lo más importante". Para ello, añade que "se tienen que ganar las elecciones con contundencia, y Moreno tiene que ser presidente de Andalucía para llegar a la Moncloa".

"Casado tiene que ser presidente con urgencia de todos los españoles" porque "España está a la deriva" con un Gobierno "pendiente de populistas, de comunsitas, de radicales, de sectarios y de independentistas que nos está llevando a la quiebra y a la deriva". A su juicio, "esto tiene que cambiar y solo lo puede hacer Casado y el PP".

"COMPETICIÓN SANA" ENTRE "GOBIERNOS DE LA LIBERTAD"

Durante su intervención, López Miras ha alabado a Moreno como "el mejor político posible para Andalucía" y "uno de los grandes de España" porque "cumple una de las grandes premisas que se le debe exigir a un político, y es decir la verdad".

Ha indicado que la Región de Murcia tiene una "ventaja" respecto al resto de comunidades representadas este viernes en el Congreso, y es que "es limítrofe con Andalucía" y que son tierras "hermanas y vecinas". Ha remarcado que esto es un valor porque ambas autonomías "se retroalimentan mutuamente".

"No sé si sois realmente conscientes del cambio que ha dado Andalucía durante la legislatura de Moreno", según López Miras, quien ha constatado que este cambio "se ha visto a nivel nacional y también desde la Región de Murcia, día a día". Ha recordado que, antes de que Moreno fuera presidente, toda la gente que venía de Andalucía le decía: "presidente, qué bien tienes a la Región de Murcia y qué pena como está Andalucía".

En concreto, le transmitían la "pena" que les daba cómo tenían las listas de espera sanitarias en Andalucía, los hospitales, las infraestructuras o los impuestos. "Los andaluces que conocía y llegaban a la Región me decían: presidente, no sabes lo que nos cuesta llegar a fin de mes, lo que nos cuesta encontrar un puesto de trabajo, y siempre hay alguien en la familia que está en paro".

Asimismo, estos andaluces le decían lo "bonita" que tenía la Región, le alababan por cómo había eliminado impuestos, y le daban la "enhorabuena" por lo que había hecho en Educación y por que "fueran los padres los que eligen el modelo educativo y el centro de sus hijos". "También me daban la enhorabuena por cómo estaba impulsando las infraestructuras y cómo defendía la Región".

"Eso era así hasta que llegó Moreno", según López Miras, quien ha señalado que, ahora, cuando llega a la Región algún murciano que ha visitado Andalucía le dice: "presidente, en Andalucía han hecho esto y han bajado tal impuesto, o están liderando la creación de autónomos y de puestos de trabajo". En este sentido, López Miras ha ensalzado que en la Región de Murcia "estamos muy bien" pero ha admitido que, en Andalucía, "os estáis saliendo y con el Gobierno de Moreno sois un referente a nivel nacional en el que todos nos miramos".

"En la Región estamos muy bien", ha ensalzado López Miras, quien ha destacado que Murcia es la segunda comunidad que más empleo ha creado en el último año y la que más autónomos ha creado". A su juicio, la "esencia" del PP es, precisamente, esa "competición sana" que están entablando "los gobiernos de libertad del Partido Popular", que pugnan por ver "quien baja más impuestos; quien crea más puestos de trabajo; quien reduce en más días las listas de espera; o quien garantiza una educación de más libertad". En su opinión, esta es la competición en la que deben de entrar, y no en la del "sectarismo".

"MORENO ES EL MEJOR ALIADO DE LA REGIÓN"

López Miras se ha mostrado convencido de que todo su audiencia en el acto hará campaña para que Moreno siga siendo el presidente de todos los andaluces "porque es bueno para Andalucía", pero les ha pedido que también hagan "campaña por la Región de Murcia".

Y es que ha advertido que la Región de Murcia tiene "retos históricos". Por ejemplo, ha señalado que Murcia tiene un "déficit histórico en agua" pero el Gobierno de Sánchez le quiere dejar "sin agua y cerrar el trasvase Tajo-Segura unilateralmente". Asimismo, ha recordado que la Región padece un "déficit de financiación" y es una de las comunidades que recibe "menos recursos que al resto de los españoles para pagar su Educación, su Sanidad o sus coberturas sociales.

"Tenemos también un déficit en infraestructuras porque no tenemos AVE y no está el Corredor Mediterráneo", según el presidente murciano, quien ha lamentado que, hasta ahora, la Región siempre había estado "sola". Además, ha lamentado que Murcia es una autonomía "pequeña, que está en el rincón más bonito del Mediterráneo" y era "complicado" que le escuchara el "Gobierno sectario de Sánchez".

Esto era así, según López Miras, "hasta que llegó Moreno al Gobierno de Andalucía". De hecho, ha celebrado que este ha sido uno de los "pilares" en las reivindicaciones de la Región. "Ahora no estamos solos, ahora tenemos una gran potencia con nosotros, que nos defiende, que reivindica con nosotros el agua, que reivindica un modelo de financiación justo y solidario entre todos; y que reividnica las infraestructuras que conecten a todos los españoles como el Corredor Mediterráneo y el AVE".

Por todo ello, ha pedido a los asistentes que trabajen mucho para que Moreno "siga siendo presidente de todos los andaluces a partir de las próximas elecciones" porque la Región de Murcia "se juega mucho con Juanma".

MORENO: "LÓPEZ MIRAS ES UN GRAN PRESIDENTE"

Moreno ha definido a López Miras como un gestor "incansable", como un compañero "sólido, absolutamente solidario, empático con Andalucía, un gran presidente y una gran persona". En este sentido, ha remarcado que a Andalucía le unen "muchas cosas" con la "vecina y hermana" Región de Murcia.

"A López Miras le están tocando unas circunstancias muy difíciles, como a la mayoría de nosotros, no solo por la pandemia, sino porque el Gobierno de Sánchez se afana en impedir el progreso en aquellas comunidades en las que no gobierna el PSOE", según Moreno, quien ha criticado que Sánchez "maltrata a los murcianos y a los andaluces cerrando unilateralmente el trasvase Tajo-Segura, que es fundamental porque, sin agua, no hay progreso". Se trata, añade, de un aspecto que va a reivindicar junto a Murcia.

Además, Moreno ha remarcado que está trabajando con López Miras para lograr el Corredor Mediterráneo, "fundamental junto a otros corredores como el Atlántico, en el desarrollo, la prosperidad y el empleo de nuestra zona". Asimismo, ha subrayado que López Miras está trabajando por "recuperar ese Mar Menor que es competencia del Estado y que, desgraciadamente, el Gobierno central no le cede las competencias ni le deja hacer nada".

