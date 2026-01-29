López Miras critica las medidas "perjudiciales" en Europa y España y comparte la "rabia e indignación" de agricultores

1046931.1.260.149.20260129143447 Archivo - El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, interviene en el Parlamento Europeo, a 29 de noviembre de 2023, en Bruselas (Bélgica) - Belga - Europa Press - Archivo

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha confesado estar "harto" de las medidas "perjudiciales en el ámbito europeo y nacional, donde nuestros agricultores no tienen el apoyo que merecen".

"Recortes en las ayudas, en el presupuesto de la PAC, acuerdos comerciales como Mercosur en desventaja con países donde no existe ni la calidad, ni los controles sanitarios que aquí sí les imponen y que se suman a una burocracia insoportable", ha denunciado públicamente.

Por ello, ha compartido la "rabia y reivindicación" de este sector, "su protesta es la nuestra, la del Gobierno de la Región de Murcia y la de la inmensa mayoría de los ciudadanos de esta tierra"." Desde aquí somos y seremos siempre la voz del campo", ha asegurado.

López Miras ha afirmado que los agricultores han vuelto a salir a la calle para "concienciar a la sociedad del momento crítico que atraviesa el campo", ya que "defender a los agricultores es defender a la Región de Murcia y razones no nos faltan, porque nos enfrentamos a más amenazas que ponen en riesgo nuestro futuro".

En la Región de Murcia, además, "la medida sectaria de recortar a la mitad el trasvase Tajo-segura y el cierre de los pozos por parte del Gobierno central son la puntilla para una agricultura que ya no aguanta más", ha advertido.

"En el Gobierno de la Región de Murcia tenemos claro que necesitamos a nuestros agricultores y que tenemos que agradecerles que siempre han estado ahí, incluso en los momentos más complicados", ha concluido.