Rubira demanda "soluciones" para los agricultores en su jornada, "un grito a modo de pito" y una PAC "fuerte"

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, en la protesta de los agricultores - PP

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, ha asegurado que la protesta convocada a nivel nacional y en una treintena de provincias españolas de las organizaciones agrarias UPA, COAG y Asaja "es un grito a modo de pito" de todo el sector, porque "necesitan soluciones ya".

Se trata, ha dicho en declaraciones a los medios, de un sector "estratégico para la economía, el desarrollo de la Región de Murcia, que necesita respuestas para que puedan seguir trabajando con dignidad, porque sus reivindicaciones son las nuestras". "No hay ningún gobierno que proteja más al sector agrario que el gobierno de la Región de Murcia", ha indicado.

En esta misma línea, ha advertido que los agricultores y ganaderos "están muy preocupados con la nueva Política Agraria Común (PAC)", y saben que la nueva propuesta "fue rechazada por el gobierno de Murcia con esa firma que plasmó el presidente Fernando López Miras junto con las tres organizaciones agrarias, COAG, UPA y Asaja, a la que se sumaron también las cooperativas".

Rubira ha resaltado la necesidad de contar con una PAC "fuerte, que esté bien dotada, tenga un buen presupuesto y en el centro de las políticas a los agricultores y ganaderos, que necesitan de esas partidas económicas para seguir desarrollando su actividad, para que se produzca ese relevo generacional y para que las comunidades también podamos decidir, porque sabemos cuáles son las necesidades que tiene el sector en la Región".

Y ha mostrado su oposición a Mercosur "mientras que no existan garantías que ayuden a nuestro sector a seguir teniendo garantizado su rentabilidad y su competitividad". Y es que, lamenta, "el sector agrario no puede ser siempre la moneda de cambio".

En materia hídrica, ha hecho referencia a los regantes, que "están muy preocupados con el agua del trasvase Tajo-Segura y la disminución de agua de pozos".

"No nos pueden vender infraestructuras que se sacan de la manga, que no se saben cuándo van a estar ejecutadas ni cuándo van a estar a pleno rendimiento; y esta gente necesita soluciones ya y hoy y propuestas que sean viables. No necesita que se les engañe, porque quieren trabajar con dignidad".

Lo que no puede ser, dice, es que "desde el Gobierno regional siempre hemos defendido ese Plan Nacional del Agua con las infraestructuras necesarias, que lleve el agua donde sobra a donde falta, porque agua en España sobra y a nosotros, a los españoles, no se les haga ese tipo de infraestructura y esos trasvases y sí que se financien trasvases en Marruecos".

Ha emplazado por ello al Gobierno de la nación a que "se lo haga mirar y vea estas imágenes para que empatice y empiece a trabajar por un sector que es el que nos da de comer y riqueza".