PP muestra su apoyo a los agricultores y rechaza el recorte de la PAC y el cierre de los acuíferos en 2027

El diputado regional del Partido Popular Jesús Cano y la consejera de Agricultura Sara Rubira - PP

MURCIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El diputado regional del Partido Popular, Jesús Cano, ha remarcado en la manifestación convocada por las organizaciones del sector primario que "el PP tenía que estar aquí hoy, junto a nuestros agricultores y ganaderos, porque somos el partido del campo y sus reivindicaciones son las nuestras". "Decimos no al recorte de la PAC, no a un Mercosur que perjudique a nuestros agricultores, no al cierre de los acuíferos en 2027 y basta ya de hachazos al trasvase Tajo-Segura", ha subrayado.

Así, le ha exigido a Pedro Sánchez "una PAC justa, con 45.000 millones de euros más para destinarlos a ayudas a nuestro sector primario y a las obras hidráulicas que son muy necesarias".

"Por desgracia, nada podemos esperar de quien parece empeñarse en cumplir su promesa de cerrar el trasvase Tajo-Segura, al que recorta de manera sectaria y arbitraria mientras financia obras hidráulicas en Marruecos", ha señalado el diputado del PP.

A su juicio, "lo mejor para el Levante español y todo el sector primario es que Sánchez se marchara de una vez y nos dejase en paz", ha apostillado.

Y es que, lamenta, "mientras el Gobierno de Pedro Sánchez abandona a agricultores y ganaderos, y Vox se limita a engañar y hacer demagogia, el Partido Popular trabaja desde las instituciones y defiende con hechos al sector primario".

Al hilo, ha recordado que "la Comisión de Comercio Internacional ha aprobado el Reglamento de Cláusulas de Salvaguarda para Mercosur gracias al PP en el Parlamento Europeo, y a pesar del voto en contra del Grupo Patriots, al que pertenece Vox".

"El populismo de Vox termina perjudicando a nuestros agricultores", ha asegurado el parlamentario, ya que, por ejemplo, "su voto en el Parlamento Europeo junto a Podemos, Sumar, ERC, Compromís y el BNG ha servido para acelerar la aplicación de Mercosur sin haber añadido la protección al campo".

También ha recordado que Vox "hizo pinza con el PSOE en la Asamblea Regional para rechazar una moción del PP en contra de los recortes al Trasvase Tajo-Segura".

"A la hora de la verdad, a nuestros agricultores y ganaderos solo les queda el Partido Popular que, de la mano de Alberto Núñez Feijóo y Fernando López Miras, cumplen sus compromisos con el sector y defienden sus intereses allí donde sea menester", ha resaltado Cano. "Y lo demostramos con hechos reales y fehacientes, y no con proclamas que quedan en nada", ha concluido.