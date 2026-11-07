López Miras destaca la "colaboración" de su ejecutivo con las empresas familiares para impulsar el crecimiento regional

Fotos: El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, clausuró la XXIX edición de los Premios Herentia, organizados por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur). - CARM

MURCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ensalzó ayer, durante la clausura de la XXIX edición de los Premios Herentia, la colaboración y el diálogo entre el Ejecutivo autonómico y las empresas familiares, y subrayó la importancia de trabajar conjuntamente para seguir impulsando el desarrollo económico de la Región de Murcia.

Durante la gala, organizada por la Asociación Murciana de la Empresa Familiar (Amefmur), López Miras aseguró que el Gobierno regional seguirá escuchando a los empresarios y tomando decisiones "de la mano" del tejido empresarial, dando respuesta a sus necesidades y propuestas.

En este sentido, recordó algunas de las iniciativas impulsadas por el Ejecutivo autonómico a partir de las peticiones del sector como, por ejemplo, la bonificación del 99 por ciento del Impuesto de Sucesiones y Donaciones; y la cuarta Ley de Simplificación Administrativa, que ha permitido, un año después de su aplicación, aumentar un 191 por ciento las resoluciones de expedientes de actividad industrial y un 49 por ciento las evaluaciones estratégicas.

López Miras también hizo referencia a la Ley de Apoyo a la Empresa Familiar, que "ya es una realidad", y remarcó la evolución económica de la Región de Murcia. En este sentido, señaló que la Comunidad lideró el crecimiento en España en 2025, con un 3,49 por ciento, y que, además, mantuvo esa posición durante el primer semestre de 2026, con un 2,49 por ciento. También destacó que la Región ha alcanzado un récord de empleo, con 750.000 afiliados a la Seguridad Social, 45.000 más que hace un año.

Asimismo, felicitó a todos los galardonados y subrayó que "su esfuerzo, su compromiso y su valentía" contribuyen al avance de la Región de Murcia. Cabe señalar que las empresas familiares representan el 89 por ciento del tejido empresarial regional y generan casi 8 de cada 10 empleos en la Comunidad.

URDECON, PREMIO HERENTIA 2026

Este año, la gala rindió un homenaje póstumo al empresario José Fuertes, consejero delegado del Grupo Fuertes e Hijo Predilecto de Alhama de Murcia, que falleció el pasado mes de febrero. López Miras recordó y puso en valor su "compromiso con las personas y su humanidad, algo que iba mucho más allá de su carácter empresarial", y destacó su implicación personal en la empresa y su cercanía con los trabajadores del grupo.

El principal galardón de la noche, el Premio Herentia 2026 a la Empresa Familiar del Año, recayó en Urdecon, en reconocimiento a su trayectoria, capacidad de evolución y contribución al desarrollo de la Región. Por su parte, Inoxpaser recibió el Premio Familia Empresaria, coincidiendo con sus 25 años de actividad en el sector industrial.

Asimismo, Antonio José Gómez, de Juan de Dios Climatización, fue distinguido con el IV Premio Legado Fórum de Jóvenes, que reconoce el talento y la implicación de las nuevas generaciones en la dirección de las empresas familiares. La gala también concedió una Mención de Honor a Ibermutua, con motivo de su centenario, por su labor en materia de salud laboral, prevención de riesgos y protección de los trabajadores.