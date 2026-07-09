López Miras destaca que el Decreto de Vivienda Asequible "aumentará la oferta" gracias a sus "innovaciones urbanísticas"

MURCIA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, ha destacado este jueves que el Decreto-Ley de Vivienda Asequible aprobado la semana pasada por el Ejecutivo autonómico crea un modelo propio basado en la innovación urbanística para aumentar la oferta residencial.

Durante la clausura de la Asamblea General de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción de Murcia (Frecom), celebrada en el marco del 50 aniversario de esta entidad, López Miras ha remarcado que la norma supone "un paso adelante" para solucionar el problema de la vivienda, según han informado desde el Ejecutivo regional.

Así, el jefe del Ejecutivo regional ha explicado que la norma "intensifica la colaboración público-privada, establece como trámite de urgencia todos los procedimientos administrativos vinculados a la construcción de vivienda asequible" e incluye "innovaciones urbanísticas" para "aumentar la oferta". Además, ha apuntado que la construcción de vivienda asequible "va a ser un porcentaje del conjunto, pero también debe haber más viviendas en general".

Entre las principales medidas incluidas en el Decreto-Ley se encuentran las primas de edificabilidad para incrementar las promociones destinadas a vivienda protegida, así como herramientas que permitirán recuperar antiguos espacios industriales, parcelas infrautilizadas, zonas degradadas o suelos con restos arqueológicos para transformarlos en nuevos espacios residenciales.

La norma cuenta con instrumentos urbanísticos como el proyecto unificado residencial, diseñado para acelerar conjuntamente el planeamiento y la gestión urbanística y reducir sustancialmente los plazos de desarrollo de nuevas promociones.

El presidente ha expresado su deseo de que la norma sea ratificada por la Asamblea Regional y ha agradecido a Frecom su contribución durante su elaboración, porque las propuestas que recoge el texto "son las del sector de la construcción".

El decreto es fruto de un amplio proceso participativo desarrollado durante meses con una veintena de colectivos y agentes implicados en el sector, entre ellos Frecom, para realizar un diagnóstico de la problemática del mercado.

"Es un Decreto-Ley innovador a nivel nacional, en ninguna otra comunidad se ha aprobado algo similar, y estoy convencido de que pronto dará resultados, porque somos conscientes de que es el primer problema que tienen hoy las familias y los jóvenes", ha agregado.

UNA NORMATIVA "PARA COMPENSAR LOS EFECTOS DE LA LEY ESTATAL"

López Miras ha defendido que la nueva normativa regional nace para hacer frente a "las consecuencias de la ley estatal de vivienda, que no sólo no ha funcionado, sino que ha surtido los efectos totalmente opuestos a los que tenía que conseguir". Así, ha explicado que es una ley "que legisla en sentido totalmente contrario al de facilitar que haya más viviendas", ya que "interviene el mercado".

El presidente ha aprovechado su intervención para felicitar a Frecom por su 50 aniversario y ha agradecido la contribución del sector de la construcción al desarrollo de la Región de Murcia. En este sentido, ha destacado que el Gobierno regional concedió recientemente a la Federación la Medalla de Oro de la Región de Murcia, con motivo de su medio siglo de trayectoria y en reconocimiento a su labor en la representación y defensa de los intereses del sector.