López Miras destaca que Feijóo se compromete a eximir de cuotas a los autónomos que ingresen menos que el SMI - PPRM

MURCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asegurado este martes que, si Alberto Núñez Feijóo llega al Gobierno de España, los autónomos serán una prioridad para el PP, con dos objetivos: "bajarles los impuestos" e incrementar "su protección social".

Durante un encuentro con trabajadores autónomos celebrado en el Mercado de Correos de Murcia, López Miras ha detallado algunas de las medidas a las que, según ha indicado, se ha comprometido públicamente el líder nacional del PP. Entre ellas, ha destacado que "los autónomos no tendrán que pagar cuotas a la Seguridad Social si sus ingresos son inferiores al salario mínimo".

Asimismo, ha señalado que el PP plantea bonificar el 100% de las cotizaciones empresariales del primer trabajador contratado y el 50% de las correspondientes al segundo durante el primer año. También ha indicado que los autónomos que se reincorporen a su actividad tras los permisos de maternidad o paternidad tendrán bonificadas el 100% de sus cuotas durante los dos años siguientes.

"Esas van a ser las dos prioridades de Alberto Núñez Feijóo", ha afirmado López Miras, quien ha defendido que "es el momento, es la oportunidad de los autónomos, de los españoles de tener un Gobierno que gestione con experiencia, con seriedad y con rigor, que tome decisiones con determinación que les ayuden".

López Miras ha puesto también como ejemplo las políticas desarrolladas por el Gobierno regional y ha destacado que la Región de Murcia ha alcanzado la cifra récord de 107.000 trabajadores autónomos. En este sentido, ha citado medidas como la Cuota Cero, el cheque Revitaliza y la Estrategia Integral del Trabajador Autónomo, dotada con 150 millones de euros.

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha defendido que los autónomos necesitan "estabilidad política" y "seguridad jurídica", además de una bajada de impuestos. Pérez ha cifrado en hasta 2.800 euros anuales las penalizaciones que, según ha señalado, soporta este colectivo.

El PP recoge también entre sus compromisos que los autónomos de entre 18 y 35 años no paguen IRPF durante su primer año de actividad y abonen menos durante los tres siguientes, así como que quienes facturen menos de 85.000 euros no tengan que declarar ni cobrar el IVA.