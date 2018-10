López Miras: "Estamos construyendo una región mejor en igualdad, donde las mujeres sean protagonistas y su mayor activo"

Publicado 01/03/2018 13:12:40 CET

Remarca que el Gobierno regional ha elaborado un catálogo con más de 30 medidas para reducir la brecha de género

MURCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha asegurado este jueves, en la inauguración del segundo ciclo de ponencias de la I Semana de las Mujeres en Murcia, que organizada el periódico La Verdad, que "estamos construyendo una región mejor, donde las mujeres sean protagonistas y su mejor activo", según informaron fuentes del Gobierno regional en un comunicado.

"Las mujeres murcianas han sido, son y serán las arquitectas de la Región", ha remarcado el presidente, quien subrayó que en 2018 "no puede valernos hablar aún de desigualdades históricas. Y no voy a consentir que esto pueda pasar", por lo que "esa región mejor lo será en igualdad o no será", ha apostillado.

Ha afirmado que "las desigualdades a las que aún hoy se enfrentan las mujeres ni tienen lógica ni son permisibles y deben ser desterradas cuanto antes". Por eso, ha dicho, "mi proyecto es joven, sólido y comprometido, y sólo entiende de igualdad".

"Tenemos que pasar de las palabras a los hechos y para eso modificaremos y reformaremos lo que haga falta, sin miedo y con ambición porque otro planteamiento no es posible ni aceptable", ha señalado el presidente, quien enumeró algunas de las medidas ya puestas en marcha por el Gobierno regional, y otros proyectos que pronto verán la luz.

MEDIDAS Y PROYECTOS POR LA IGUALDAD

El presidente ha asegurado que en breve será una realidad el Distintivo de Igualdad en las empresas y la 'Red Emplea en Igualdad', para potenciar el intercambio de buenas prácticas en igualdad en el ámbito laboral y dar mayor visibilidad a las empresas que apuestan por la igualdad de oportunidades.

"Queremos que la brecha que separa a mujeres y hombres, empresarios y emprendedores, se reduzca aún más de lo que ya lo ha hecho en los últimos diez años, que ha sido algo más del 30 por ciento". Al respecto recordó que el Gobierno regional ha aprobado la puesta en marcha de un catálogo con más de 30 medidas para reducir la brecha de género y luchar contra la discriminación laboral y salarial de la mujer.

De esta forma, el Gobierno regional valorará que las empresas cuenten con planes de igualdad a la hora de conceder subvenciones y ayudas. Además, aquellas empresas que sean sancionadas por discriminación de la mujer no podrán tener relación contractual durante tres años con la Administración regional.

De igual manera, todos los proveedores que superen los 200.000 euros de contratación o lleven más de dos años suscribiendo contratos deberán presentar mediante declaración responsable un plan de igualdad para seguir contratando con la Administración regional.

Por otro lado, se refirió también al nuevo Plan Emprendemos 2018-2021, que va a estar dotado con más de 100 millones para ayudar a los emprendedores y emprendedoras a desarrollar sus proyectos con éxito, "tiene entre sus objetivos el empoderamiento femenino, potenciando todo el talento y capacidad de liderazgo que tienen las empresas".

Igualmente, ha asegurado que va a seguir impulsando actuaciones como la bonificación a la contratación de mujeres, la subvención de bajas por maternidad y el impulso a políticas de conciliación, junto con el apoyo y promoción de la participación de la mujer en la actividad empresarial y social. "Pero esto no es suficiente", dijo, y subrayó que "por eso hemos creado la nueva estrategia de conciliación de la vida laboral y privada".

Durante su intervención, el presidente destacó "el arrojo, trabajo y paciencia de las mujeres, que no han tenido las cosas fáciles pero han sido capaces de sacar adelante a familias y trabajos", y subrayó que "son un verdadero ejemplo y el espejo en el que mirarnos". Añadió que "ese espíritu es mi guía y la de todo el Gobierno regional".