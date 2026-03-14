López Miras inaugura la nueva fábrica de piensos de Alimer y destaca su "capacidad generadora de oportunidades"

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, en la inauguración de la nueva fábrica de piensos de la cooperativa Alimentos del Mediterráneo (Alimer) - CARM

MURCIA 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, inauguró hoy en Lorca la nueva fábrica de piensos de la cooperativa de Alimer, donde puso en valor la capacidad generadora de empleo de esta cooperativa, porque "detrás de todo esto lo que hay son oportunidades para muchas familias de la agricultura y de la ganadería".

En esa línea, mostró el apoyo de su Ejecutivo para "colaborar juntos", como hasta ahora. Para López Miras, la industria ganadera es un "sector de futuro, moderno y que sigue dando oportunidades y crecimiento a la Región de Murcia".

Además, agradeció el trabajo de quienes forman parte de la cooperativa porque, en palabras del presidente, Alimer es "la cooperativa agroganadera más importante de la Región de Murcia", y se encuentra también en el ranking nacional.