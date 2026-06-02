López Miras informa que se ha conseguido contener la parte más próxima a las viviendas

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, y la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, en el puesto de mando de los servicios de emergencia en el incendio de Los Garres (Murcia) - CARM

El presidente regional muestra su preocupación por el posible cambio del viento MURCIA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comunidad, Fernando López Miras, ha informado que se ha conseguido contener la parte del incendio que estaba más próxima a las viviendas y "ahora mismo los efectivos de emergencia se están centrando en la zona más alta, la zona de monte y, sobre todo, con la previsión de que pueda cambiar el viento".

López Miras ha explicado que el incendio que está afectando a Los Garres (Murcia) llegó a ser "muy preocupante porque las llamas se estaban acercando a las poblaciones" pero los servicios de emergencias, en torno a 300 efectivos, entre brigadas forestales, Bomberos de Murcia, Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, entre otros, han conseguido contener la parte del incendio que estaba más próxima a las viviendas.

A estos efectivos hay que añadir los medios aéreos, "hay 11 medios aéreos trabajando ahora mismo, hay hidroaviones del Ministerio, de la Comunidad Valenciana, también efectivos de Castilla-La Mancha y se están desplazando desde Andalucía". Asimismo, se ha movilizado a la UME y los medios agrícolas de la Región de Murcia.

Entre todos han conseguido contener el incendio que estaba más próximo a las viviendas, por lo tanto, aunque ha habido que desalojar en torno a las 50 viviendas, sobre todo por prevención, "ahora mismo la zona más próxima a las viviendas parece que está controlada" y ahora los efectivos de emergencia "se están centrando en la zona más alta, la zona de monte".

El presidente de la Región no ha ocultado su preocupación ante la posibilidad de que pueda cambiar el viento y la llegada de la noche y la baja visibilidad.

El incendio está avanzando hacia el término municipal de La Alberca, no hacia el núcleo de población sino hacia el monte. Por este motivo ha destacado "el trabajo que están haciendo los medios aéreos, de hecho ya se está notando desde que los medios aéreos de todas las comunidades autónomas y del Ministerio también, están actuando".

"Hay que intentar avanzar lo máximo posible porque cuando caiga la noche ya tendrán que cesar los medios aéreos, y ahí será importantísima la ayuda de la UME para que, durante la noche, se pueda seguir controlando el incendio".

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha explicado que han querido acercar todos los servicios municipales a estas pedanías, sobre todo a Los Garres, a San José de la Montaña y por extensión casi a San José de la Vega por lo que han establecido un punto de atención móvil del servicio de emergencias en el casino de Los Garres.

"También en este momento el centro municipal de San José de la Vega está abierto para cualquier ciudadano que necesite cualquier tipo de emergencia, ya sea comida, agua o incluso el alojamiento que también están previstas soluciones habitacionales en hoteles en diferentes puntos del municipio", ha señalado.