López Miras: "El modelo de financiación del Gobierno solo contenta a Pedro Sánchez, el PSRM y Junqueras"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras - CARM

MURCIA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado este lunes que la propuesta del Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica "no contenta a nadie, incluidos presidentes autonómicos socialistas, salvo a Pedro Sánchez, al PSOE de la Región de Murcia y a Oriol Junqueras".

López Miras ha hecho estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, tras señalar que su Gobierno elevará al Tribunal Constitucional la reforma en caso de materializarse porque "no aceptamos ser las víctimas de un pacto corrupto entre Sánchez y el independentismo catalán".

El máximo dirigente regional ha criticado las "formas" en las que el Ejecutivo de la Nación ha hecho públicos los términos de una reforma que afecta a todas las comunidades autónomas, tras mantener una reunión con el líder de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), Oriol Junqueras, en la Moncloa.

"La financiación de la sanidad y la educación de los murcianos no la decide Junqueras; se negocia, se pacta, se acuerda y se dialoga con los representantes de los murcianos, con el Gobierno de la Región. No la negocia Pedro Sánchez a puerta cerrada con un separatista, independentista y condenado por la justicia", ha dicho al respecto.

Para López Miras, tampoco es "de recibo" que el Gobierno regional conozca el modelo propuesto que afectará a la financiación de la sanidad, la educación y los servicios públicos básicos de la Región "primero por Oriol Junqueras y luego en una rueda de prensa de la ministra Montero".

"Es una falta de respeto, de seriedad y de rigor", ha dicho el presidente de la Comunidad, para quien lo lógico hubiera sido que el Gobierno central convocara una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) donde presentar su propuesta y "escuchar" a los representantes de las comunidades.

Asimismo, López Miras ha sostenido que "mientras que el modelo de financiación autonómica que se presente no le dé a los ciudadanos de la Región de Murcia lo mismo que al resto de otras comunidades autónomas, no nos vale y no nos vamos a conformar".

También ha instado al PSOE de la Región de Murcia a "que reflexionen cómo puede ser que los únicos que lo defienden sean ellos, Junqueras y Pedro Sánchez" porque "ni siquiera los presidentes de comunidades socialistas defienden este modelo de financiación".

PRESUPUESTOS 2026

Respecto a los Presupuestos de la Comunidad correspondiente a 2026, López Miras ha recordado que el consejero de Economía, Luis Alberto Marín, "ya ha dado orden de iniciar la elaboración" de las cuentas, con el objetivo de que "pueda haber presupuesto como ha habido durante todos los años de la legislatura".

"Algo que en la Región de Murcia es normal, el que cada año tenga presupuestos aprobados, si lo comparamos con el Gobierno de España, con el Gobierno de Sánchez, parece algo exótico", ha incidido.

Para López Miras, "si hay bloqueo" por parte de algún grupo político, como Vox, "tendrá que dar explicaciones" a la ciudadanía porque "el Gobierno de la Región de Murcia lo que va a hacer es trabajar por avanzar, por progresar, por crecer y por desbloquear todo lo que se pueda".

"Quien esté en el inmovilismo, quien esté en la estrategia política y partidista, quien esté en el bloqueo por interés electoral, haya él", ha sostenido el dirigente regional, quien ha insistido en que él trabajará "sin ningún tipo de estrategia partidista".

"Nosotros no nos marcamos una estrategia partidista, política, electoralista, en función de las encuestas. Nuestra estrategia o nuestra forma de trabajar es en función de lo que necesitan los ciudadanos de la Región de Murcia, y eso es lo que vamos a seguir haciendo", ha enfatizado.

En este sentido, y preguntado por las reformas de la Ley del Mar Menor anunciadas por Vox, ha señalado que el Grupo Parlamentario Popular presentó en la Asamblea Regional la adaptación de la legislación estatal que se aprobó después de la Ley de Protección de la laguna salada.

"A partir de ahí vamos a escuchar a todos los grupos parlamentarios, porque entiendo que todos harán sus propuestas y veremos a ver cómo evoluciona esa posible o no reforma de la ley", ha afirmado, tras insistir en que "nada tienen que ver" la reforma con los presupuestos.

ACUERDO UE-MERCOSUR

Preguntado sobre el acuerdo de la Unión Europea (UE) y Mercosur, López Miras ha señalado que su Gobierno está "estudiándolo" porque "todavía hay muchos aspectos que tenemos que valorar". "Poder abrir el mercado y llegar a un mercado potencial de 270 millones de personas para nuestros exportadores siempre es algo que puede ser una oportunidad", ha recalcado.

No obstante, ha defendido la necesidad de que se establezcan "de forma automática" las cláusulas de salvaguarda, algo que ha considerado "fundamental" sobre todo para mantener el precio de los productos agrícolas, así como la puesta en marcha de mayores controles fronterizos.