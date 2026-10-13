López Miras pedirá en Europa más flexibilidad para que las pymes participen en la industria europea de defensa

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en Bruselas - CARM

MURCIA 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, intervendrá este martes por la tarde en dos dictámenes del Pleno del Comité Europeo de las Regiones. En el primero de ellos, sobre la transformación de la industria de la defensa de la Unión Europea, López Miras se referirá al programa CAETRA y pedirá mayor flexibilidad y simplificación para que las pymes puedan participar en esta industria y puedan desarrollar sus propias capacidades de defensa, reconstrucción y seguridad.

Además, el jefe del Ejecutivo regional intervendrá en un dictamen sobre Ucrania y sobre el papel de las regiones europeas para ayudar a este país en conflicto.

López Miras ha apuntado que en la Región de Murcia viven en torno a 13.000 ucranianos. "Hemos sido una de las regiones que primero puso a disposición todos los medios necesarios para poder acoger a esas familias que huían de la guerra en Ucrania y también estamos estableciendo relaciones institucionales", ha explicado López Miras que ha apuntado que se han firmado convenios con la región ucraniana de Sumy, y ha destacado la recepción de una treintena de alcaldes de Ucrania y la puesta a disposición de recursos para ayudar a la reconstrucción del país.

CAETRA EN EL INFORME ANUAL DEL COMITÉ DE LAS REGIONES

Estos días, coincidiendo con la celebración de la Semana Europea de las Ciudades y Regiones, el Comité Europeo de las Regiones ha publicado el séptimo informe anual sobre el estado de las ciudades y las regiones europeas bajo el título 'Regiones fuertes, Europa fuerte'.

En él destaca a la Región de Murcia a través del programa CAETRA, ubicado en Cartagena. "Es un ejemplo en la seguridad, en la defensa y en la reconstrucción, cómo podemos activar las pymes para que puedan contribuir en la industria de la defensa y que a su vez también las tecnologías duales puedan servir para esos avances que desarrolla la industria de la defensa se puedan aplicar a usos civiles".

REUNIÓN CON EL VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN EUROPEA

López Miras también mantendrá una reunión con el vicepresidente de la Comisión Europea, Raffaele Fitto, sobre los fondos de cohesión. El presidente regional ha defendido que los fondos de cohesión, los de la Política Agraria Común (PAC) y los de defensa "tienen que ser independientes y suficientes" de cara a la elaboración del presupuesto europeo "o perderían su sentido y su utilidad".

Asimismo, ha adelantado que le hablará sobre la presión migratoria en la Región de Murcia como zona fronteriza. "Esta generando un desequilibrio social, territorial y económico", ha asegurado. Por esto cree oportuno que, dentro de los fondos de cohesión uno de los parámetros para establecer esas prioridades fueran aquellas regiones fronterizas que reciben presión migratoria. "Estos fondos de cohesión ayudarían a poder mitigar o reequilibrar ese desequilibrio territorial, económico y social que estamos viendo con la presión migratoria y nos ayudaría a no tener que detraer recursos de otras cuestiones que también son importantes".