Archivo - El presidente del PP en la Región de Murcia, Fernando López Miras (Archivo) - PP - Archivo

MURCIA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha afirmado que la imagen del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, en el debate electoral de este jueves con el candidato 'popular', Alberto Núñez Feijóo, fue la de "un presidente noqueado y de salida".

"No tenía salidas, callaba ante las preguntas de Feijóo", ha señalado López Miras, que considera que "intentó escapar porque se vio acorralado". Esto, ha añadido, "es lo que pasa cuando basas tu gestión en la mentira y te sientas delante de alguien que tiene las ideas claras".

Frente a esto, López Miras considera que Feijóo se mostró "serio" y "hablando desde el rigor". "Un hombre con experiencia en la gestión, que tiene claro qué es lo que va a hacer y cómo", ha añadido.

El presidente del PP regional ha insistido en que el candidato de su partido a la Presidencia del Gobierno es "un gestor riguroso, con experiencia y que aportada datos y propuestas".