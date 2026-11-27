El presidente del Partido Popular (PP), Fernando López Miras, y los candidatos al Congreso de los Diputados y al Senado - PPRM

MURCIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) en la Región de Murcia, Fernando López Miras, se ha mostrado convencido de que los murcianos "van a apostar por el cambio" en la jornada electoral de este domingo. López Miras, que ha realizado un balance de la campaña desarrollada estas dos últimas semanas, ha afirmado que este 29 de noviembre "tenemos la oportunidad de abrir una nueva etapa para España y para la Región de Murcia".

Acompañado de todos los candidatos del partido al Congreso de los Diputados y al Senado, López Miras ha defendido el "proyecto para reconstruir España" de Alberto Núñez Feijóo. "Se ha comprometido, aquí, en Murcia, con lo que de verdad nos preocupa", ha apuntado.

Entre estos intereses, ha citado un plan nacional del agua, un nuevo modelo de financiación "que acabará con el maltrato a la Región" e inversión en infraestructuras.

"LA REGIÓN HA SUFRIDO LAS CONSECUENCIAS DEL ABANDONO DE SÁNCHEZ"

Durante este balance, López Miras, ha afirmado que la Región de Murcia "ha sufrido las consecuencias del abandono y la falta de gestión de Sánchez durante estos largos ocho años".

El dirigente popular ha enumerado lo que ha llamado las "asignaturas pendientes" del presidente del Gobierno: agua, infraestructuras y financiación autonómica. "La amenaza del cierre del trasvase Tajo-Segura ha estado más cerca que nunca", ha asegurado López Miras.

Asimismo,también ha reclamado la línea ferroviaria Cartagena-Chinchilla, ha criticado el proyecto del Corredor Mediterráneo y las mordidas de las obras del AVE.

En materia de financiación autonómica, ha denunciado que fue un "modelo pactado a escondidas con Junqueras en el que pretendían que la Región de Murcia pasara de ser la comunidad autónoma peor financiada la tercera peor financiada".

"HAY DOS OPCIONES, PERO SOLO UNA ALTERNATIVA"

Por su parte, la alcaldesa de Murcia, Rebeca Pérez, ha manifestado que la campaña "ha dejado claro que el municipio necesita un gran aliado en Moncloa, un Gobierno que nos escuche y conozca sus necesidades".

Pérez ha apostado por la creación de vivienda, la revalorización de las pensiones, la disminución de impuestos, la protección a autónomos y emprendedores y la creación del pacto nacional del agua, como las principales necesidades.

Asimismo, la también coordinadora del PP, ha reclamado un sistema de financiación "para impulsar las infraestructuras y permita a los municipios desarrollarse".

"Solo existen dos opciones, una sola alternativa, o Feijóo o Sánchez y esas miserias en la manipulación de la izquierda", ha concluido.

250 ACTOS

El presidente 'popular' ha agradecido el trabajo de los candidatos "que se han dejado la piel" durante esta campaña. "Hemos recorrido unos 8.000 kilómetros, lo que equivale a darle once vueltas a la Región de Murcia", ha apuntado.

El PP ha celebrado más de 250 actos, en los que han participado, entre otros, Alberto Núñez Feijóo, José María Aznar, Miguel Tellado, Esther Muñoz, Cayetana Álvarez de de Toledo, Alberto Nadal y Alicia García. La campaña la cerrarán, con la presencia del secretario general del PP, Miguel Tellado, en Cartagena, Lorca y Murcia en tres actos que llevarán a cabo esta tarde.

El día de las elecciones el PP contará con cerca de 5.500 interventores y apoderados, 1.700 en el municipio de Murcia.