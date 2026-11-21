López Miras durante un encuentro con agricultores y ganaderos celebrado en la cooperativa Alimer - PP

MURCIA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha defendido hoy las medidas de apoyo a los agricultores y ganaderos recogidas en el programa electoral de Alberto Núñez Feijóo y ha denunciado que el sector primario ha sido una de las "mayores víctimas del desgobierno, de la incapacidad y de la falta de gestión de Sánchez y de sus ministros".

López Miras ha realizado estas declaraciones durante un encuentro con agricultores y ganaderos celebrado en la cooperativa Alimer, en Lorca, acompañado por el alcalde y presidente del PP en la ciudad del sol, Fulgencio Gil; la candidata al Senado María Hernández y el candidato al Senado Antonio Luengo.

El presidente del PPRM ha asegurado que, durante los últimos ocho años, el Gobierno de Pedro Sánchez "no les ha escuchado, no les ha ayudado y no les ha protegido" y ha denunciado que los ha abandonado en Bruselas, tanto en la defensa de la Política Agraria Común como ante la competencia desleal de productos procedentes de terceros países.

En este sentido, ha criticado la falta de exigencia de cláusulas espejo y controles en frontera, así como las dificultades que afrontan los productores españoles por las restricciones al uso de determinados productos fitosanitarios autorizados en otros países europeos.

Asimismo, ha señalado que el Ejecutivo central ha atacado directamente al sector "cuando se ha puesto en marcha un plan para cerrar el Trasvase Tajo-Segura", una infraestructura esencial para la agricultura de la Región de Murcia.

Frente a esta situación, López Miras ha destacado el compromiso de Feijóo de impulsar un pacto con agricultores, ganaderos y pescadores para mejorar la competitividad del sector, con deducciones fiscales, bajadas de impuestos y medidas específicas de apoyo a las explotaciones.

También ha subrayado que el Partido Popular defenderá el presupuesto de la PAC ante las instituciones europeas. "Estamos leyendo estos días que se quiere disminuir en 10.000 millones de euros el presupuesto de la Política Agraria Común para España, esto es inaceptable", ha señalado.

"Con Alberto Núñez Feijóo se va a defender los intereses de los agricultores y ganaderos españoles ante las instituciones europeas y de impedir que se reduzcan los fondos de la PAC", ha asegurado.

El presidente del PPRM ha destacado igualmente el compromiso de poner en marcha, durante los primeros cien días de Gobierno de Feijóo, un Plan Nacional del Agua dotado con 40.000 millones de euros para infraestructuras hídricas y modernización de regadíos, que garantice el mantenimiento del Trasvase Tajo-Segura "con criterios técnicos, no políticos".

Como ejemplo de las políticas de apoyo al sector primario que desarrolla el Gobierno regional, López Miras ha recordado la publicación esta semana de la resolución de ayudas por importe de 11,7 millones de euros para la incorporación de jóvenes agricultores y ganaderos a la actividad agraria, con una ayuda media de 43.000 euros por beneficiario.

"Lo más importante es gestionar, tomar decisiones, escucharles, ponerlos en valor y no demonizarlos", ha remarcado.

Por su parte, el alcalde y presidente del PP de Lorca, Fulgencio Gil, ha denunciado que el Gobierno de Pedro Sánchez es "el que más daño ha hecho con mucha diferencia al sector primario y sobre todo al ámbito rural", al que ha acusado de abandonar a agricultores y ganaderos, amenazar sus recursos hídricos y permitir la entrada de productos de terceros países en condiciones de competencia desleal.

"El 29 de noviembre vamos a parar en seco este maltrato al sector primario", ha asegurado Gil, quien ha defendido que España necesita "una persona honrada, un gran gestor con un programa serio como es el presidente Alberto Núñez Feijóo".

FEIJÓO PRESENTARÁ MAÑANA EN MURCIA SUS COMPROMISOS CON LA REGIÓN

Por otra parte, López Miras ha convocado a los ciudadanos de la Región de Murcia al acto que Alberto Núñez Feijóo celebrará mañana domingo, a las 12.00 horas, en la plaza del Cardenal Belluga, junto a la Catedral de Murcia.

El presidente del PPRM ha destacado que los compromisos de Feijóo con la Región "son públicos y están escritos en el programa electoral", entre ellos la reforma del sistema de financiación autonómica, la aprobación de un fondo transitorio de nivelación, la mejora de las infraestructuras y el Plan Nacional del Agua. En particular, ha insistido en que el programa electoral recoge el mantenimiento de las infraestructuras hídricas existentes, incluido el Trasvase Tajo-Segura.

"Vamos a hacer que llegar a fin de mes no sea una proeza para la mayoría de las familias de España y, por supuesto, de la Región de Murcia", ha concluido.