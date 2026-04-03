López Miras, sobre presencia de la Reina Sofía en la Semana Santa de la Región "da cuenta de su trascendencia"

El presindente del Gobierno regional, Fernando López Miras, acompañando a la reina Sofía hasta el lugar desde donde ha visto la procesión de Nuestro Padre Jesús Nazareno en Murcia - ANGELA ORTIZ

MURCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha asistido a la procesión de los Salzillos de la Real y Muy Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Murcia, en la que también estuvo S.M. la Reina Doña Sofía acompañada de S.A.R. las Infantas Doña Elena y Doña Cristina. En palabras del jefe del Ejecutivo autonómico, esto "da cuenta de la trascendencia y la importancia que tiene la Semana Santa en la Región de Murcia".

"Una Semana Santa marcada por la devoción, fe, pasión, tradición, cultura y legado, pero que también supone oportunidades, crecimiento y desarrollo de la mano del turismo", dijo el presidente. En este sentido, ha destacado que "las previsiones de ocupación se están superando gracias al buen tiempo del que estamos disfrutando", según han informado desde el Ejecutivo regional.

López Miras ha acompañado a la reina y las infantas hasta el lugar que estas han ocupado en la plaza del Cardenal Belluga desde donde han visto la procesión.